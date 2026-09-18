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Tokios žinutės – ne sukčių apgaulė: medikai kreipiasi į visus

2026-09-18 13:21 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-09-18 13:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jeigu gavote elektroninį laišką ar SMS, kad esate užregistruoti krūtų patikrai, būkite ramūs – tai ne sukčių apgaulė. Tai medikų rūpestis, kad laiku pasinaudotumėte krūtų onkologinių ligų prevencijos programa.

Poliklinika (Fotodiena/ Viltė Domkutė)
GALERIJA (4)

Jeigu gavote elektroninį laišką ar SMS, kad esate užregistruoti krūtų patikrai, būkite ramūs – tai ne sukčių apgaulė. Tai medikų rūpestis, kad laiku pasinaudotumėte krūtų onkologinių ligų prevencijos programa.

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Krūties vėžio prevencinė programa Lietuvoje skirta 45–74 metų (imtinai) moterims. Profilaktinė mamografija pagal ją atliekama kartą per dvejus metus ir yra apmokama Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

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FOTOGALERIJA. Poliklinika

Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL) bendradarbiauja su Vidurio ir Vakarų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centru, kurio tikslas – užtikrinti, kad gyventojai laiku pasinaudotų onkologinių ligų prevencijos programomis.

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Ten dirbantys specialistai peržiūri patikrų duomenis ir tas, kurioms tyrimas būtinas, užregistruoja patikrai. Dėl krūties vėžio laiku nepasitikrinusioms moterims siunčiami individualūs kvietimai, kuriuose gali būti iš karto nurodyta mamografijos atlikimo data, laikas ir vieta. Informacija taip pat gali būti perduodama SMS žinute, elektroniniu paštu ar telefonu. Jeigu paskirtas laikas netinka, kvietime nurodytais kontaktais galima susisiekti ir jį pakeisti.

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Neatvyksta, nes baiminasi sukčių

Tačiau net ir palengvinus kelią iki profilaktinio tyrimo, dalis pakviestų moterų mamografijai neatvyksta.

„Būna dienų, kai iš 14 užregistruotų moterų atvyksta vos trys. Dalis į kvietimus visai nereaguoja, nes mano, kad tai gali būti sukčių žinutės ar skambučiai. Kitos vizito atsisako sąmoningai – gerai jaučiasi, niekuo nesiskundžia ir galvoja, kad pasitikrins kada nors vėliau. Tačiau būtent čia ir slypi didžiausia rizika – ankstyvas krūties vėžys gali nesukelti jokių simptomų“, – sako KUL gydytoja radiologė Eglė Gvazdaitė

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Profilaktinė mamografija skirta ne ligai patvirtinti tada, kai jau atsirado simptomų, o pakitimams aptikti kuo anksčiau – dar tada, kai moteris jų nejaučia. Mamografiniu tyrimu galima nustatyti labai mažus krūties audinio pakitimus, o anksti diagnozavus ligą gydymo galimybės ir rezultatai yra geresni.

„Gavote kvietimą – neatidėkite. Atvykite pasitikrinti. Net jei jaučiatės gerai. Net jei nieko neskauda. Net jei atrodo, kad tyrimą galima atidėti dar metams. Laiku atlikta profilaktinė mamografija gali padėti aptikti ligą tada, kai ji dar nesukelia simptomų ir yra sėkmingiau gydoma“, – tikrintis kviečia medikė E. Gvazdaitė.

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