Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną bus 8–13 laipsnių.
Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 , dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 13 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 20 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–14, ežeruose – 9–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!