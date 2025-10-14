Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kokie orai laukia

2025-10-14 06:05 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-14 06:05

Antradienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

0

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną bus 8–13 laipsnių.

Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 , dieną 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Spalio 13 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 20 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–14, ežeruose – 9–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

