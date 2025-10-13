Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai siunčia perspėjimą dėl orų: štai kas laukia artimiausiomis dienomis

2025-10-13 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-13 06:01

Sinoptikai praneša, kad pirmadieni daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Sinoptikai praneša, kad pirmadieni daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai šilumos, dieną 7–12 laipsnių.

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9 laipsnių šilumos, dieną 8–13 laipsnių.

Hidrologinė situacija

Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

