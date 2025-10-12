Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausia žinia dėl orų: štai ko sulauksime

2025-10-12 08:07 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-10-12 08:07

Sinoptikai skelbia, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis.

Ruduo (nuotr. Elta)

Sinoptikai skelbia, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis.

REKLAMA
0

Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, kai kur iki 22 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 8–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo (BNS/tv3.lt koliažas)
Ruduo rodys savo galią: štai kokie orai užklups (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų