Iš sinoptikų – naujausia žinia dėl orų: štai ko sulauksime

Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, kai kur iki 22 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje 8–10 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Antradienį daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
