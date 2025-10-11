Naujausia sinoptikų žinia: netikėtai atšils iki 17 laipsnių

Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
