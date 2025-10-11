Kalendorius
Naujausia sinoptikų žinia: netikėtai atšils iki 17 laipsnių

2025-10-11 08:07 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-11 08:07

Šiandien Lietuvoje vietomis, daugiausia Rytų Lietuvoje, trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, kai kur šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, daugiausia lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 9, dieną 8–12 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–15, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.

