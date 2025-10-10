Įspėja – dangus maišysis su žeme: šalį užklups orų nemalonumai

E. Latvėnaitė teigia, kad šiandien per Lietuvą slinks ciklono Fehmi atmosferos frontų debesys, tada tiek šią naktį, tiek rytą Lietuvoje sulauksime lietaus. Visgi dienos metu turėtų palyti tik protarpiais.
„Šiaurėje, šiaurės vakaruose esanti drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema vis labiau stiprėja, ypač virš Skandinavijos, o „priglaudusi“ pietinį cikloną, vardu Barbara, kuris liūtimis Juodosios jūros regioną skandino, daugiau energijos įgaus, jau sekmadienį pasitrauks ryčiau mūsų ir porai dienų ten stabtels“, – socialiniuose tinkluose rašo sinoptikė.
Tuo metu vakarų pusėje stiprėja ramesnis ir sausesnis anticiklonas Sieglinde. Tad Lietuva atsidurs būtent šių dviejų oro sistemų sandūroje.
„Tarp jų ne tik banguotas atmosferos frontas stiprės, bet ir šaltesnio oro srautai jau nuo sekmadienio brausis. Dar ir stiproki, vėliau ir žvarbesni vėjai dažnai pūs“, – įspėja sinoptikė, pridurdama, kad protarpiais sulauksime ir kritulių.
E. Latvėnaitė priduria, kad jau kitos savaitės pradžioje turėtume sulaukti vėsesnių orų, ypač naktimis.
Visgi kiek šilčiau, tačiau su lietumi turėtų būti kitos savaitės pabaigoje.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, spalio 10-osios naktį ir rytą gausoko lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, rytą daugiau lis pietinėje ir rytinėje šalies pusėje, įdienojus tik protarpiais palis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, naktį stipresnis vakariniuose rajonuose, pajūryje iki 20 m/s. Naktį +6 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +12 °C, dieną +10 – +15 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.
Šeštadienį, spalio 11 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, o šiaurės rytuose ir rytuose tik +2 – +5 °C, čia dirvos paviršių gali nubalinti šalna 0 – –4 °C, dieną +12 – +17 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, spalio 12-osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą pradės lyti šiauriniuose rajonuose, vėliau dieną lietaus debesys slinks į pietus, o vakare šiauriniuose rajonuose gali iškristi viena kita šlapia snaigė. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį +3 – +8 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, šilčiausia pajūryje +9 – +11 °C, dieną +9 – +12 °C.
Pirmadienį, spalio 13 d. protarpiais palis, daugiau dieną, kai kur įsimaišys viena kita šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +2 – +7 °C, šilčiausia pajūryje +8 – +10 °C, dieną +6 – +11 °C.
Antradienį, spalio 14-osios naktį be ženklesnių kritulių, rytą vietomis nusidrieks rūkai, dieną protarpiais palis, kai kur gali pasirodyti šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +6 – +11 °C.
Trečiadienį, spalio 15 d. protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +10 °C, dieną +9 – +13 °C.
Ketvirtadienį, spalio 16 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +13 °C.
Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +13 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!