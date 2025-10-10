Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja – dangus maišysis su žeme: šalį užklups orų nemalonumai

2025-10-10 10:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 10:39

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad artimiausiomis dienomis Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro sistemų sandūros. Tad sulauksime nepastovių orų – vietomis lis, pūs stiprus vėjas. Artimiausiomis dienomis turėtų ir kiek atšalti, o dar vėsesnių orų sulauksime ir kitos savaitės pradžioje. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad artimiausiomis dienomis Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro sistemų sandūros. Tad sulauksime nepastovių orų – vietomis lis, pūs stiprus vėjas. Artimiausiomis dienomis turėtų ir kiek atšalti, o dar vėsesnių orų sulauksime ir kitos savaitės pradžioje. 

REKLAMA
2

E. Latvėnaitė teigia, kad šiandien per Lietuvą slinks ciklono Fehmi atmosferos frontų debesys, tada tiek šią naktį, tiek rytą Lietuvoje sulauksime lietaus. Visgi dienos metu turėtų palyti tik protarpiais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiaurėje, šiaurės vakaruose esanti drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema vis labiau stiprėja, ypač virš Skandinavijos, o „priglaudusi“ pietinį cikloną, vardu Barbara, kuris liūtimis Juodosios jūros regioną skandino, daugiau energijos įgaus, jau sekmadienį pasitrauks ryčiau mūsų ir porai dienų ten stabtels“, – socialiniuose tinkluose rašo sinoptikė

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu vakarų pusėje stiprėja ramesnis ir sausesnis anticiklonas Sieglinde. Tad Lietuva atsidurs būtent šių dviejų oro sistemų sandūroje. 

REKLAMA

„Tarp jų ne tik banguotas atmosferos frontas stiprės, bet ir šaltesnio oro srautai jau nuo sekmadienio brausis. Dar ir stiproki, vėliau ir žvarbesni vėjai dažnai pūs“, – įspėja sinoptikė, pridurdama, kad protarpiais sulauksime ir kritulių.

E. Latvėnaitė priduria, kad jau kitos savaitės pradžioje turėtume sulaukti vėsesnių orų, ypač naktimis. 

REKLAMA
REKLAMA

Visgi kiek šilčiau, tačiau su lietumi turėtų būti kitos savaitės pabaigoje

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 10-osios naktį ir rytą gausoko lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, rytą daugiau lis pietinėje ir rytinėje šalies pusėje, įdienojus tik protarpiais palis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, naktį stipresnis vakariniuose rajonuose, pajūryje iki 20 m/s. Naktį +6 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +12 °C, dieną +10 – +15 °C, šilčiausia vakariniame ir pietvakariniame pakraštyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, spalio 11 d. protarpiais šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, o šiaurės rytuose ir rytuose tik +2 – +5 °C, čia dirvos paviršių gali nubalinti šalna 0 – –4 °C, dieną +12 – +17 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.

REKLAMA

Sekmadienį, spalio 12-osios naktį be ženklesnio lietaus, rytą pradės lyti šiauriniuose rajonuose, vėliau dieną lietaus debesys slinks į pietus, o vakare šiauriniuose rajonuose gali iškristi viena kita šlapia snaigė. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s. Naktį +3 – +8 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, šilčiausia pajūryje +9 – +11 °C, dieną +9 – +12 °C.

REKLAMA

Pirmadienį, spalio 13 d. protarpiais palis, daugiau dieną, kai kur įsimaišys viena kita šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +2 – +7 °C, šilčiausia pajūryje +8 – +10 °C, dieną +6 – +11 °C.

Antradienį, spalio 14-osios naktį be ženklesnių kritulių, rytą vietomis nusidrieks rūkai, dieną protarpiais palis, kai kur gali pasirodyti šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +6 – +11 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį, spalio 15 d. protarpiais palis. Vėjas šiaurės vakarų: naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +10 °C, dieną +9 – +13 °C.

Ketvirtadienį, spalio 16 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +13 °C.

Penktadienį, spalio 17 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +6 – +11 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +9 – +13 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Sinoptikė turi blogų žinių – netrukus į Lietuvą atslinks audringas ciklonas: orai smarkiai pasikeis (6)
Pirmosios snaigės (tv3.lt fotomontažas)
Naujausia sinoptikės žinia: pakvips žiema – orai pasikeis iš esmės (14)
Orai (tv3.lt fotomontažas)
Orai subjurs: kai kur Lietuvą plaus smarkus lietus, permainos prasidės netrukus (7)
Užfiksavo, kokiu stiprumu Lietuvoje trenkia perkūnija: garsas – įspūdingas (nuotr. 123rf.com)
Ruduo žengs su trenksmu: laukia dideli orų pokyčiai – pasiruoškite (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų