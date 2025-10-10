Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų prognozė: daug kur palis, o naktį sulauksime ir šalnos

2025-10-10 07:12 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-10 07:12

Penktadienio dieną daug kur palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.

Rudens orai, lietus (nuotr. Irmantas Gelūnas/BNS, Greta Skaraitienė/BNS)

Penktadienio dieną daug kur palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.

0

Šeštadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną bus 11–16 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, dieną 9–14 laipsnių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

