Orų prognozė: daug kur palis, o naktį sulauksime ir šalnos

Šeštadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 2–7, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos, vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną bus 11–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, dieną protarpiais palis. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 9–11 laipsnių šilumos, dieną 9–14 laipsnių.
