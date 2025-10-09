Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė turi blogų žinių – netrukus į Lietuvą atslinks audringas ciklonas: orai smarkiai pasikeis

2025-10-09 10:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 10:55

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė feisbuke praneša, kad artimiausiomis dienomis Lietuva atsidurs dviejų skirtingų orų sistemų sandūroje. Todėl artimiausiomis dienomis sulauksime šiltesnių, tačiau lietingų orų. Tuo metu kitą savaitę prognozuojama, kad bus kiek vėsiau, o vietomis gali iškristi ir snaigės. 

 

3

E. Latvėnaitė teigia, šiaurėje ir šiaurės vakaruose keliauja stiprėjanti ciklonų sistema, kurios atmosferos frontų debesys pasieks ir Baltijos regioną bei Lietuvą. Tad artimiausiomis dienomis Lietuvoje sulauksime lietingų orų. 

„Savaitgalyje mes būsime dviejų skirtingų orų sistemų sandūroje – iš vakarų, nuo Atlanto, plėsis sausesnis ir ramesnis anticiklonas, o iš Šiaurės, per Skandinaviją, brausis drėgnesni ciklonai“, – nurodo E. Latvėnaitė

Visgi sausas ir ramus anticiklonas kol kas Lietuvos nepasieks, o lietingas ir audringas ciklonas įsitvirtins Lietuvos rytuose.

„O jo vakariniu pakraščiu, su šiauriniais oro srautais jau nuo sekmadienio vis šaltesnis oras iš šiaurės brausis, savaitgalyje ir pirmadienį dar ir stiprokas vėjas kartais pūs“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Tiesa, artimiausiomis dienomis turėtų būti šiek tiek šilčiau tiek naktimis, tiek dienomis, tad galėsime pasidžiaugti rudeniška šiluma.

„Kitą savaitę bus vis vėsiau (pagal dabartinius duomenis iki kito savaitgalio). Naktimis, ypač giedresnėmis jau ir oro temperatūra gali iki silpno minuso nukristi, o dienomis tik drungną šilumą turėsim. Nors vyraus lietus, jau gali ir viena kita šlapia snaigė iškristi“, – rašo E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, spalio 9 d. lis, naktį ir rytą gausiau šiaurės vakariniuose, vakariniuose bei pietvakariniuose rajonuose, dieną tik protarpiais palis, daugiausia dienos pradžioje. Naktį kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį +6 – +9 °C, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose +2 – +4 °C, čia dirvos paviršiuje 0 – –4 °C, pajūryje +10 – +12 °C, dieną +10 – +15 °C.

Penktadienį, spalio 10-osios naktį ir rytą gausoko lietaus debesys iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus, įdienojus tik protarpiais palis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +7 – +9 °C, šilčiausia pajūryje +10 – +12 °C, dieną +11 – +16 °C.

Šeštadienį, spalio 11 d. protarpiais palis, gausiau dieną. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną 15–17 m/s. Naktį +4 – +8 °C, pajūryje +9 – +12 °C, dieną +11 – +16 °C.

Sekmadienį, spalio 12 d. palis, daugiau rytą ir dienos pradžioje. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3 – +8 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, šilčiausia pajūryje. Dieną +9 – +12 °C.

Pirmadienį, spalio 13 d. protarpiais palis, daugiau dieną, kai kur jau gali įsimaišyti viena kita šlapia snaigė. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s, stipresnis pajūryje. Naktį +1 – +6 °C, šilčiausia pajūryje +7 – +9 °C, dieną +6 – +10 °C.

Antradienį, spalio 14-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis, vietomis gali įsimaišyti viena kita šlapia snaigė. Vėjas šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +8 °C, dieną +5 – +9 °C.

Trečiadienį, spalio 15-osios naktį be ženklesnių kritulių, dieną protarpiais palis. Vėjas šiaurinių krypčių: naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį –1 – +2 °C, šilčiausia pajūryje +3 – +6 °C, dieną +5 – +9 °C.

Ketvirtadienį, spalio 16 d. be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C, dieną +7 – +11 °C.

