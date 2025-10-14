Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija – apie artimiausių dienų orus: „Šlapias ir drungnas ruduo“

2025-10-14 18:00 / šaltinis: TV3
2025-10-14 18:00

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kur kai kada su pragiedruliais ir vietomis su lietumi orai. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur rūkas; diena irgi debesuota, daug kur trumpai ir negausiai palis.

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kur kai kada su pragiedruliais ir vietomis su lietumi orai. Artimiausią naktį irgi vyraus debesuotas dangus, vietomis trumpai ir negausiai palis, kai kur rūkas; diena irgi debesuota, daug kur trumpai ir negausiai palis.

Lietuvos link keliauja oras iš šiaurės vakarų. Prieš dvi paras žvarbesnis, dabar – nebe toks žvarbus. Artimiausią naktį atvės iki 3–5, prie jūros 6–8 laipsnių šilumos; rytoj oras sušils iki 10–12 laipsnių šilumos, šalies rytuose bus 8–9 laipsniai.

„Kitaip tariant, rytoj – ruduo kaip ruduo“, – tikina sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną bus debesuoti su menkais pragiedruliais orai, ir naktį, ir dieną daug kur trumpai ir negausiai palis, naktį vietomis rūkas. Naktį oras atvės iki 3–5, vakaruose 6–8, dieną šils iki 10–12, rytuose 8–9 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį – maždaug tas pats: debesuota, ir naktį, ir dieną palis, dažniausiai trumpai ir negausiai. Naktį atvės iki 6–8 laipsnių, šalies rytuose bus apie 5 laipsnius, bet prie jūros bus apie 10–12 laipsnių; dieną šils iki 11–13 laipsnių šilumos.

Penktadienį irgi debesuota, nuolat kartosis nelabai gausus lietus. Naktį atvės iki 7–9, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.

Savaitgalis bus kiek vėsesnis, šeštadienis lietingas, sekmadienis – sausesnis.

„Ką gi, ruduo, ruduo, ruduo, šlapias ir drungnas ruduo“, – sako N. Šulija.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis ir žemo slėgio sritis toli šiaurės rytuose.

Saulėta rytoj bus žemyno vakaruose bei pietuose, ir tai ne visur; kitur dangų dengs debesys, vietomis gana stori.

Didžiojoje žemyno dalyje orai bus gaivūs, tačiau santykinai šilta dar bus vietomis Europos pietuose bei vakaruose.

Romoje rytoj saulė pro debesis ir 24 laipsniai šilumos, Barselonoje saulėta ir šils iki 21 laipsnio, Paryžiuje saulė pro debesis ir šils iki 16, Londone debesuota ir 14 laipsnių; Berlyne taip pat debesuota ir 14 šilumos, Varšuvoje saulė pro debesis ir šils iki 10.

