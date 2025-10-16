Sinoptikė įspėja: ateina žiemiški orai – štai kada sulauksime šaltuko

Pasak specialistės, audringas ciklonas Henning paveiks Skandinaviją, Baltiją ir Lietuvą, atnešdamas trumpalaikį lietų ir šiltesnį orą iš pietvakarių.
„Nors audringas ciklonas, vardu Henning toli šiaurėje įsikūrė, bet jo slėnis nutįso ir plėsis per Skandinaviją ir Baltiją ir į vakarus, ir į rytus.
Čia užsisuks nedidelis ciklonas, kuris kartu su atmosferos frontu lėtai keliaus per Lietuvą, daugiau ar mažiau laistydamas trauksis į rytus. Kiek šiltesnis oras iš pietvakarių ir mus pasieks, bet trumpam“, – rašė ji.
Anot sinoptikės, nuo sekmadienio Lietuvą pasieks sausas anticiklonas Sieglinde, atnešdamas šaltą orą iš šiaurės ir šiaurės rytų, dėl kurio naktimis temperatūra daugelyje vietų nukris žemiau nulio.
„Nuo sekmadienio, nors ir nusilpęs, mus turėtų pasiekti sausesnis ir ramesnis anticiklonas, vardu Sieglinde, o su juo jau gerokai šaltesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis, tad naktimis jau ir ore, ne tik dirvos paviršiuje, temperatūra daug kur iki minusinių reikšmių nukris. Vėl trumpam“, – teigė E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, spalio 16 d., protarpiais palis, daugiau rytą ir dieną. Naktį vėl daug kur rūkai nusidrieks, Vėjas naktį pietvakarių 4–8 m/s, rytą ir dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia pajūryje apie 10°C, dieną 9–14°C.
Penktadienį, spalio 17 d., protarpiais lis, kai kur gausiau, popietę daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, dieną 3–7 m/s, tik pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, šilčiausia pajūryje, dieną 8–12°C, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame ir pietiniame pakraštyje.
Šeštadienį, spalio 18 d., lis, naktį daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, dieną gausiau palaistys pietinius ir rytinius rajonus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 1–3°C, pietvakariniuose, pietiniuose rajonuose 4–6°C, dieną 7–9°C.
Sekmadienį, spalio 19-osios naktį kai kur silpni krituliai, rūkai nusidrieks, šarma paviršius nubalins, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį -2–3°C, šilčiausia pajūryje 4–6°C, dieną 6–9°C.
Pirmadienį, spalio 20 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį -3–2°C, pajūryje plius 3–5°C, dieną 6–9°C.
Antradienį, spalio 21 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį -2–3°C, šilčiausia pajūryje, dieną 9–11°C, vėsiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose.
Trečiadienį, spalio 22-osios naktį dar be lietaus, dieną lis vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį 2–7°C, vėsiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 10–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 23-osios naktį turėtų gausokai lyti, dieną tik protarpiais nulis. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 7–11°C, šilčiausia pajūryje, dieną 11–14°C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!