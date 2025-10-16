Kasdien – vis vėsiau: sinoptikai įspėja dėl orų

Penktadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daug kur, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose palis. Vėjas naktį rytinių krypčių, 6–11 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 15 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–13, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!