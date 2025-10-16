Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Kasdien – vis vėsiau: sinoptikai įspėja dėl orų

2025-10-16 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 06:12

Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur lietus, vyraus nedidelis. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių, praneša sinoptikai.

1

Penktadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį daug kur, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose palis. Vėjas naktį rytinių krypčių, 6–11 m/s, dieną šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruduo
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Spalio 15 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–13, ežeruose – 8–13, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

