Lietuvą užgrius dvi stichijos: sinoptikas įspėja – orai bus ypač nemalonūs

Antradienis ir trečiadienis – vėsus, bet saulėtas
Antradienio parą orus lems silpstančio anticiklono vakarinis pakraštys, sako sinoptikas. Pasak jo, naktis numatoma be kritulių, iš pietryčių pūs vidutinio stiprumo vėjas, kurio gūsiai sieks apie 6–11 m/s, pajūryje – 15 m/s,
Žemiausia oro temperatūra sieks 4 laipsnius šalčio, šilčiausia bus pajūryje – 1 laipsnis šilumos, Kuršių nerijoje – apie 2–4 laipsnius.
Sausi ir saulėti orai laikysis ir antradienio dieną.
„Mažas debesuotumas leis pasimėgauti saulės spinduliais be jokių kritulių. Vėjas kiek sustiprės, bet išlaikys savo pietryčių kryptį, o jo greitis bus apie 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s“, – sako J. Voitkevičius.
Po šaltos nakties termometrai dieną rodys 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktis prognozuojama be kritulių, toliau laikysis pietryčių vėjas – gūsiai sieks 8–13 m/s. Tuo metu temperatūra kris sparčiai ir bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, pajūryje išliks kiek šilčiu, iki plius 6 laipsnių.
Diena nors ir bus giedra, antroje jos pusėje dangus ims niauktis, gali iškristi vienas kitas lašas lietaus.
„Antroje dienos pusėje iš vakarų ims slinkti lietaus debesys ir iki nakties trumpo lietaus sulauks kai kurie Vakarų Lietuvos rajonai. Vėjas išliks panašus“, – nurodo sinoptikas.
Oro temperatūra dieną sieks 9–13 laipsnių šilumos.
Nuo ketvirtadienio – lietus ir stiprėjantis vėjas
Ryškesnių orų permainų šalyje sulauksime nuo ketvirtadienio, žada J. Voitkevičius.
„Ketvirtadienį vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, trumpai palis. Vėjas išliks pietryčių krypties, naktį jo greitis sieks apie 6–11 m/s, o dieną sustiprės iki 8–13 m/s“, – sako jis.
Naktį oro temperatūra nukris iki 3–8 laipsnių šilumos, dieną šils iki 10–15 laipsnių.
Penktadienio naktį lietus skalaus didžiąją Lietuvos dalį, o dieną pradės stiprėti vėjas.
„Vėjas naktį dar išliks pietryčių, 7–12 m/s, o dieną jau pereis į pietinių krypčių ir sustiprės iki 9–14 m/s, kai kur gūsiai sieks net 15–18 m/s“, – prognoze dalijasi J. Voitkevičius.
Termometrai naktį rodys apie 6–11 laipsnių šilumos, dieną vos apie 9–14 laipsnių.
Prapliupę lietūs ir sustiprėjęs vėjas vyraus ir visą savaitgalį.
Plačiau apie orus šnekėjo meteorologas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
