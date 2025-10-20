Ragina burokėlius sėti prieš žiemą: rezultatas nustebins

Kokie jos privalumai, kokia gali būti rizika, kaip ir kada sėti burokėlius prieš žiemą.
Burokėlių sėja prieš žiemą – privalumai ir trūkumai
Kaip ir svogūnus, česnakus ir morkas, burokėlius galima sėti prieš žiemos. Šis metodas tarp daržininkų mažiau paplitęs, tačiau tinkamai jį taikant derlių galima gauti 2-3 savaitėmis anksčiau nei sėjant burokėlius pavasarį. Prie pliusų taip pat galima priskirti:
sveikesnis ir gausesnis derlius – daigai geriau atlaiko pavasario šalčius;
pavasarį sutaupoma laiko;
galite panaudoti sėklų likučius, kurių galiojimo laikas netrukus baigsis.
Tačiau yra ir rizikos, pavyzdžiui, ankstyvieji daigai gali žūti esant šaltam pavasariui arba užliejus vietą, tačiau kai kurių rizikų galima pabandyti išvengti – papasakosime, kaip tai padaryti.
Burokėlių sėja prieš žiemą – veislės
Kartais daržininkai, pasėję burokėlių prieš žiemą, skundžiasi, kad jie pradėjo ūgtelėti. Taip atsitinka todėl, kad buvo pasirinkta netinkama veislė. Ne visos burokėlių veislės tinka juos sėti žiemai.
Rudeninei sėjai reikėtų imti šalčiui atsparias, specialiai išvestas veisles. Jos anksti subręsta ir nesudygsta.
Kada sėti burokėlius?
Kalbant apie tai, kada rudenį galima sėti burokėlius į atvirą gruntą, tai čia reikia laikytis taisyklės: „Kuo vėliau - tuo geriau.
Vadovaukitės ne kalendoriumi, o orais už lango, atsižvelgdami į tai, kad ruduo gali būti šiltesnis nei įprastai arba, atvirkščiai, smarkiai atvėsęs.
Žieminius burokėlius sėkite esant oro temperatūrai iki -5 °C, ne žemesnei. Jei jie bus pasėti per anksti, yra rizika, kad atšalus orams jie augs (esant t 4-5 °C), tačiau vėliau šaltis juos pražudys.
Kur ir kaip sodinti burokėlius žiemai?
Dar vienas svarbus dalykas yra vietos pasirinkimas: joje neturi užsistovėti vanduo ir sniegas, vieta turi būti gerai apšviesta ir vėdinama.
Sėjai lysvės ruošiamos iš anksto:
½ kibiro komposto (humuso) ir 1 puodelis pelenų kiekvienam kvadratiniam metrui;
25 cm atstumu ir 3-4 cm gylyje padarykite vagutes ir uždenkite plėvele - iki sėjos.
Burokėlių sėklos nedezinfekuojamos ir nedygsta, tačiau jas reikia perrinkti ir išsirinkti didžiausias.
Pasėkite burokėlius 5-8 cm atstumu nuo kiekvienos sėklos, užberkite žemėmis ir sutrypkite. Laistyti nebūtina(!)
Sėją rekomenduojama uždengti mulčiu, pavyzdžiui, šiaudais, nukritusiais lapais.
Šis mulčias nuimamas, kai dirva atšąla. Po to patyrę daržininkai pataria plėvelę virš lysvės ištempti lankų - tai apsaugos daigus, jei staiga nukristų temperatūra ir ilgai būtų šalta.
Šaltinis: unian.net
