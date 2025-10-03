Per žiemą burokėlius laikykite šioje vietoje: rezultatas nustebins

Bet kokias daržoves, įskaitant morkas ir burokėlius, reikia tinkamai paruošti laikymui. Jei to nepadaryti, šakniavaisiai jau žiemą ims pūti, pasidengs pelėsiu ir sugestų. Paprastai žmonės derlių deda į rūsį, tačiau jei jo nėra, egzistuoja kiti būdai, kaip išsaugoti morkas namų sąlygomis ir ką daryti su burokėliais.
Kaip išlaikyti morkas žiemai be rūsio ir kur laikyti burokėlius?
Pirmiausia reikia suprasti – šakniavaisiams būtina vėsi ir sausa patalpa, todėl vietos bute šalia radiatorių ar šildymo prietaisų visiškai netinka. Labai svarbu rasti tinkamą vietą.
1 variantas – garažas. Jei jį turite ir net jei jis apšiltintas, ten drąsiai galima dėti daržoves. Nėra jokių sunkumų – kaip laikyti morkas ar burokėlius be rūsio tokioje patalpoje. Paimkite kartonines dėžes ar medines dėžes, sudėkite šakniavaisius, užberkite pjuvenomis ar smėliu ir padėkite ant grindų arba ant padėklo. Galite papildomai apšiltinti garažo dalį, kur laikysite derlių, kad žiemą jis nesušaltų.
2 variantas – palėpė. Tai geras „sezoninis“ būdas, bet svarbu, kad palėpė būtų apšiltinta ir nekiltų grėsmė pratekėti vandeniui. Daržoves galima laikyti taip pat, kaip ir garaže – medinėse dėžėse arba kartoninėse dėžėse, užbertas pjuvenomis ar smėliu. Beje, morkas ir burokėlius galima laikyti net prieškambaryje arba verandoje, jei jos nešildomos, bet apšiltintos.
3 metodas – palikti darže. Jei šiuo metu neturite galimybės sudaryti tinkamų laikymo sąlygų, morkas ir burokėlius galima palikti lysvėje. Iki pirmųjų šalnų jie gulės šaltoje žemėje ir nesuges. Tik svarbu uždengti derlių storu šieno arba šiaudų sluoksniu, kad nepažeistų lietus. Tiesa, tokiu atveju yra rizika, kad daržoves apgrauš pelės, todėl reikia pasirūpinti apsauga.
4 variantas – balkonas. Tai patogus būdas miesto bute. Balkone galima laikyti tiek morkas, tiek burokėlius – nesvarbu, ar jis apšiltintas. Geriausia daržoves dėti į spintą ar dėžę, kurios sienelės, dugnas ir dangtis iškloti putplasčiu ir apkalti fanera. Į dėžę reikia įdėti lauko termometrą, kad galėtumėte stebėti temperatūrą. Ji turėtų būti nuo 0 iki +5 °C. Jei temperatūra kyla – atidarome dangtį ir vėdiname daržoves, jei krenta – papildomai apšiltiname dėžę.
5 variantas – šaldytuvas. Jei norite morkas ar burokėlius laikyti šaldytuve, galima tai padaryti, bet tik nedidelį kiekį ir tik apatiniuose stalčiuose. Likusį derlių teks nulupti, sudėti į zip maišelius ir užšaldyti.
