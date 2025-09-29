Padarykite tai savo braškėms: kitąmet sulauksite neregėto derliaus

Šiuo metu prasideda braškių sodinimas.
Pirktinės braškės
Rinktis daigus būtina labai kruopščiai. Ir geriau su uždara šaknų sistema (vazonėliuose) – tokie daug lengviau prigyja ir sparčiau vystosi. Kaip atpažinti sveikus braškių daigus? Pirmiausia iš lapų – jie ryškiai žali, blizgūs, standūs, charakteringai išgaubti. Šaknys turi užimti visą vazonėlį (jei perkate daigus durpiniuose indeliuose, jos turi styroti išorėje).
Braškių rageliai – tai yra antžeminė daigų dalis, iš kurių vystosi 3–7 lapų skrotelės, – privalo būti ne mažesnio kaip 0,7 cm skersmens ir sodrios šviesiai žalsvos spalvos.
Tačiau atidžiausiai, kaip minėta, apžiūrėkite lapus. Blyškūs daigų lapai gali būti ragelių fitoftorozinės nekrozės požymis. Susiraukšlėję lapai – ženklas, kad daigai pažeisti žemuoginių erkių. O tamsūs arba balti taškai ant lapų byloja, kad jums siūlomos braškės serga grybelinėmis ligomis.
Vietą braškynui parinkite saulėtą, dirvą jam paruoškite iš anksto. Sukasdami žemę pridėkite humuso – maždaug po 2 kibirus kiekvieniems 3 kvadratiniams metrams. Kadangi yra grėsmė kartu su žeme pernešti į lysvę kenkėjų, tokių kaip grambuolių lervos, derėtų ją kruopščiai persijoti. Duobutes kaskite per kastuvo aukštį ir 10–15 cm pločio. Daigus sodinkite dviem eilėmis – tokia schema populiariausia. Tarp augalų palikite 40 cm, tarp eilių – 20–30 cm tarpą.
Sodinimo darbams pasirinkite apniukusią drėgną dieną arba vakarą. Į kiekvieną duobutę berkite po žiupsnelį (3–5 g) kompleksinių mineralinių trąšų arba pusę saujos pelenų ir įpilkite 0,5 litro vandens. Daigą išimkite iš vazonėlio su visu žemės gniutulu, įdėkite į duobutę ir apiberkite žemėmis.
Atidžiai stebėkite, kad augimo taškas (arba „širdelė“ – daigo dalis, iš kurios pradeda augti visi ūgliai ir lapai) liktų sulig dirvos paviršiumi. Pasodinę braškes, daigus paliekite.
Savi sodinukai
Jeigu norite pasidauginti jau auginamų braškių, teks padirbėti daugiau. Ir pirmasis darbas bus prisirinkti plastikinių vaisių dėžių. Jas pripilkite derlingos žemės, gausiai ją paliekite ir 5 cm tarpais išsodinkite nuo ūsų surinktas jaunas skroteles. Tiesa, kad naujieji augintiniai spėtų įsišaknyti, geriau tą daryti dar rugpjūtį. Dėžes pastatykite į visišką pavėsį.
Taip užsitikrinsite, kad žus mažiau sodinukų, jeigu neturėsite galimybės laiku jų palaistyti. Vėsiu oru braškes pakanka laistyti vieną kartą per savaitę, jei karšta, geriau tą daryti kas dvi tris dienas. Į dirvą daigai sodinami su žemių gniutulais maždaug po mėnesio, tai yra rugsėjį, kai šaknys suformuoja „barzdą“ (pakėlę dėžę ir pažvelgę į dugną turėtumėte pamatyti daug baltų gyvybingų šaknų siūlelių). Tokie augalai puikiausiai prigyja.
Ar būtina dengti žiemai rudenį pasodintus braškių daigus? Jiems nuo šalčio apsaugoti turėtų pakakti sniego dangos. Tačiau jei norite apsidrausti – tam atvejui, jeigu ateinančiai žiemai bus būdingi žvarbūs orai be sniego ir jie užsitęs ilgiau, – galima kupstelius apiberti lapais arba pridengti eglišakėmis.
Ūsuoti reikalai
Dauginant savas braškes, dažnam sodininkui – ypač pradedančiajam, – kyla klausimas, kiek skrotelių nuo vieno braškės ūso galima panaudoti. Specialistų atsakymas paprastas: visas, užaugusias per vasarą (įskaitant ir rugpjūčio mėnesį). Jos visos sukraus pumpurus, išleis žiedus ir jau birželį duos derlių.
Rugsėjį susiformavusios skrotelės derlingų pumpurų, deja, jau nebesukraus, taigi ir uogų ant iš jų išaugintų kerų kitą vasarą nebus. Užtat ateinančią liepą ir rugpjūtį bus gausu ūsų.
Taigi jei naujų daigų daug nereikia, o dauginate braškes tikėdamiesi užsiauginti daugiau uogų, verčiau nerizikuokite ir naudokite tik pirmąsias 2–3 skroteles ant ūso.
Tinkamiausias laikas jas išsodinti vis dėlto yra pirmoji rugpjūčio pusė, dabar tą daryti jau būtų per vėlu. Ir nepamirškite iki pat gilaus rudens stebėti naująsias augintines – visus leidžiamus ūsus būtina nuskinti. Jeigu skrotelių nėra daug, naudokite jas visas. Bet tada sodinkite rugpjūčio pradžioje, uoliai nuskinkite ūselius, o kai įsišaknys, kelkite į dirvą.
Laiku perkraustyti ir gerai maitinti
Braškynus rekomenduojama atnaujinti kas 3–4 metus – palaipsniui, po vieną lysvę kasmet. Tinkamiausias laikas braškėms sodinti – rugpjūčio pradžia ir vidurys. Galima ir rugsėjį: nors yra šiokios tokios rizikos, kad kerai nespės įsitvirtinti ir žiemą sušals, ilgesnius rudenius ir ramesnes žiemas atnešęs klimato atšilimas tokias grėsmes menkina.
Braškes naudinga periodiškai perkraustyti į naują vietą. Jos puikiai jausis lysvėse, kur anksčiau augo petražolės, krapai, česnakai, salotos, salierai, ridikėliai, burokėliai, morkos.
Sodindami braškes naujoje vietoje, pasirūpinkite, kad dirva nestokotų maistingųjų medžiagų – juk uogos joje praleis kelerius metus. Vienam kvadratiniam metrui reikės 1 kibiro komposto, 20 g kalio druskos, 25 g karbamido ir 40 g superfosfato. Arba 1 kibiro žemių, 1 kibiro komposto, 1 kibiro humuso ir 2 stiklinių pelenų. Duobutes braškių daigams darykite 30–40 cm atstumu ir tokio gylio, kad šaknys laisvai tilptų.
Prieš sodinimą žemę reikia sudrėkinti – į kiekvieną duobutę įpilti šiek tiek vandens. Pernelyg giliai sodinti braškių nerekomenduojama, bet per daug iškelti kerai žiemą iššals. Geriausia, kai kupstelių augimo taškas sutampa su dirvos paviršiumi. Ypač kruopščiai užberkite žemėmis braškių šaknis ir, kiekvieną daigą apspaudę delnais, mulčiuokite lysvę šiaudais arba juoda danga. Svarbu! Niekada nesodinkite braškių ten, kur jos augs greta bulvinių šeimos kultūrų – paprikų, bet ypač pomidorų ir bulvių.
Šie iš dirvos aktyviai ima tas pačias medžiagos, kurios gyvybiškai svarbios uogoms, braškės pasmerkdami badauti, ir gali užkrėsti tomis pačiomis ligomis, pavyzdžiui, fitoftoroze. Į tą pačią žemę, kur augo bulvinės kultūros arba baklažanai, agurkai, braškes galima sodinti ne anksčiau kaip po 3 metų. Nepageidaujami kaimynai braškėms bus ir visi gvazdikinių šeimos augalai, saulėgrąžos, topinambai. O greta auginamos avietės greitai išsausina dirvą ir gali numarinti braškes troškuliu. Bet jei šalia įrengsite kopūstų lysvę, gerai irgi nebus: juos reikia tiek laistyti, kad braškės rizikuos prigerti.
Braškių sodinimo rudenį pliusai:
- derlius jau kitą sezoną,
- daugiau laiko sodinimo darbams,
- gausus sodinukų pasirinkimas,
- jauni kereliai spės įsišaknyti naujoje vietoje ir saugiai peržiemos.
Braškių daigų laikymas Jeigu įsigysite daigų su atvirta šaknų sistema ir neturėsite galimybės jų iškart pasodinti į dirvą, pasirūpinkite tinkamu braškių laikymu.
Yra trys būdai, kaip tą padaryti – pasirinkite patogiausią.
- 1 būdas. Įsukite augalus į drėgną audinį, sudėkite į polietileno maišelį ir padėkite vėsioje vietoje (rūsyje, šaldytuve).
- 2 būdas. Daigus išrūšiuokite, suriškite į ryšelius ir kiekvieną įdėkite į indą, kiek didesnį už patį ryšelį. Pripilkite tiek vandens, kad apsemtų šaknis, ir padėkite vėsioje vietoje.
- 3 būdas. Durpinius vazonėlius pripilkite derlingos žemės ir į kiekvieną pasodinkite po vieną daigą (šaknys turi laisvai tilpti, kad prireikus jas būtų galima truputėlį patrumpinti). Laikykite pavėsingoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, ir periodiškai laistykite.
