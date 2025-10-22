Jurginus išlaikysite per žiemą: štai ką reikia daryti

Kai kurie sodininkai skuba iškasti jurginus, kai krūmai dar visai žali ir ant jų daug žiedų bei pumpurų.
Iškasti reikia laiku
Tokie gumbai nesubrendę, per žiemą sunkiau išsilaiko. Kol augalas su žaliais lapais, šaknų sistema kaupia maistingas medžiagas. Tokiu būdu augalas ruošiasi žiemai, subręsta, atitinkamai geriau laikysis per žiemą.
Kitas kraštutinumas, kai jurginas stipriai pašalęs. Tai irgi negerai, nes toks jurginas pradeda pūti. Už savaitės po naktinių šalnų galima kasti. Per tą laiką nieko blogo nenutiks.
Kasimui pasirinkite saulėtą dieną – rudeninėje saulėje jurginų gumbai gerai apdžiūsta.
Prieš kasimą nukirpkite stiebus sekatoriumi, palikdami 10–15 cm virš žemės. Jeigu stiebai labai stori, naudokite sodo pjūklą.
Toliau kaskite kastuvu arba sodo šakėmis. Reikia kasti po truputį iš visų pusių, apie 30 cm nuo stiebo, nes gumbai eina į visas puses ir juos galima pažeisti.
Traukite kerą kastuvu, viena ranka prilaikydami stiebą. Jokiu būdu netraukite kero už stiebo, nes kyla pavojus pažeisti ties šaknies kakleliu suformuotus kitų metų pumpurus. Rankomis atsargiai nuvalykite nuo gumbų žemę. Po to geriausia praplauti stipria vandens srove su sodo žarna ir apdžiovinti apie parą.
Kai kurie sodininkai neplauna gumbų ir saugo juos rūsyje. Tokiu būdu gumbai gerai išsisaugo iki pavasario. Viskas priklauso nuo laikymo sąlygų.
Saugojimas per žiemą
Po kasimo reikia pašalinti pradėjusius gesti gumbus, nukirpti nuo gumbų visas plonas šakneles, patrumpinti stiebus. Kad būtų lengviau atpažinti veisles, galima uždėti etiketę su pavadinimu.
Gerai jurginus apdoroti specialiais preparatais, skirtais šaknų ir gumbų apdorojimui. Palaikyti gumbus skiestame pagal instukciją preparate ir apdžiovinti.
Saugojimui naudojamos dėžės, kur šaknys gulės laisvai, joms netruks oro. Galima šaknis užpilti sausomis pjuvenomis, smėliu ar pelenais. Geriau gumbai truputį sudžius, negu bus drėgni ir supus.
Jurginus galima laikyti rūsyje, jeigu temperatūra jame nebūna žemiau nulio. Turi būti šalta patalpa be didelių temperatūros svyravimų.
Galima laikyti ir kitose patalpose, kur temperatūra ne aukštesnė nei 10 laipsnių, tačiau geriausia temperatūra jurginams – nuo 3 iki 6 laipsnių. Oro drėgnumas saugojimo patalpoje turi siekti apie 80 proc., taip pat turi būti ventiliacija.
