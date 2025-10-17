Ragina tai pasodinti kieme rudenį: rezultatas nustebins

Sodinimo laikas priklauso nuo klimato sąlygų ir orų. Patyrę sodininkai rekomenduoja tulpes sodinti ne anksčiau kaip likus 1,5 mėnesio iki pirmųjų numatomų šalnų.
Šis laikotarpis laikomas optimaliu, svogūnėliai turi laiko geriau įsišaknyti esant vėsiai temperatūrai, pailsėti ir sustiprėti iki pavasario.
Dirvos temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +10 °C, o oro temperatūra – ne žemesnė kaip +7...+5 °C.
Jei tulpes sodinsite, kai dar palyginti šilta, augalai gali sudygti, tačiau jei bus per vėlu, jie blogai įsišaknys ir žus.
Optimalus laikas tulpėms sodinti rudenį – nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio pradžios. Pastaraisiais metais rudens orai gana sausi ir šilti, todėl sodinimą reikėtų atidėti vėlesniam laikui.
Tulpėms įsišaknyti prireikia maždaug vieno mėnesio. Svogūnėliai turi laiko įsišaknyti iki pirmųjų šalnų ir įsitvirtinti ramybėje. Su nauja jėga jie pražysta pavasarį.
Kokybiškų sėklų pirkimas
Sodinimui reikia rinktis ne didesnius 3-4 cm skersmens svogūnėlius:
- tvirti liečiant ir su sausais žvyneliais,
- be mechaninių pažeidimų, dėmių, pelėsių, nesusmulkinti,
- su tankiu rudu, tvirtu apsauginiu apvalkalu,
- su storu dugnu ir šaknų užuomazgomis.
Savo sodinamajai medžiagai, nužydėjus žiedams, svogūnėlius iškaskite ir gerai išdžiovinkite. Atskirkite smulkiuosius.
Prieš sodindami į žemę, vaikus auginkite atskirai, o 2 cm ir didesnio skersmens svogūnėlius ėsdinkite, pusvalandį mirkykite silpname mangano tirpale.
Tulpių sodinimas į žemę
Vieta tulpėms sodinti paruošiama likus 30 dienų iki sodinimo. Ji turi būti gerai apšviesta, išlyginta, be užsistovėjusio vandens ir skersvėjų.
Žemė turėtų būti iškasta su natūraliomis trąšomis – durpėmis arba humusu. To nepadarius, tulpės augs kreivos ir silpnos. Svogūnėliams įsišaknyti reikia kalio, todėl jo taip pat turėtų būti trąšų sudėtyje.
Geriausia sumaišyti medžio pelenus ir kreidą bei pridėti kompleksinių mineralinių trąšų.
Dideli svogūnėliai sodinami gilinant juos 12-15 cm į žemę, maži svogūnėliai – 8 cm arba trijų svogūnėlių aukštyje, tai vadinama „trijų aukščių“ taisykle.
Atstumas tarp augalų yra 8-10 cm arba 15-20 cm vienas nuo kito. Geriausia sodinti pagal veisles.
Svogūnėlius dėkite į duobutes uodegėle į viršų, išlyginkite žemę ir nepamirškite uždengti lysvės, kad pavasarinės gėlės žiemą nesušaltų.
Šaltinis: tsn.ua
