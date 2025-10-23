Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orų permainos: nors pliaups lietus, artėja netikėta šilumos banga

2025-10-23 06:47 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-23 06:47

Sinoptikai praneša, kad ketvirtadienio dieną lietus, tačiau atšils.

Sinoptikai praneša, kad ketvirtadienio dieną lietus, tačiau atšils.

0

Ketvirtadienį vėjas pietryčių, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 12–17 laipsnių šilumos.

Šeštadienį daugelyje rajonų lietus, vietomis smarkus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 22 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 45 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 7–8, Baltijos jūroje – 8–10 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

