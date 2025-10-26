Sinoptikai įspėja dėl orų artimiausiomis dienomis: be šio daikto iš namų geriau nežengti

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 0–5, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 1–6, vakariniame šalies pakraštyje 7–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
