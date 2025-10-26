Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja dėl orų artimiausiomis dienomis: be šio daikto iš namų geriau nežengti

2025-10-26 07:50 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-26 07:50

Artimiausiomis dienomis be skėčio iš namų geriau nežengti – Lietuvą skalaus.

Artimiausiomis dienomis be skėčio iš namų geriau nežengti – Lietuvą skalaus.

REKLAMA
3

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Sekmadienio dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 0–5, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 1–6, vakariniame šalies pakraštyje 7–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Plačiau apie orus TV3 Žiniose plačiau kalbėjo meteorologas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų