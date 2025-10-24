Smogs perkūnija, pasipils smarkus lietus: perspėja dėl orų šiąnakt

Pateikiame naujausią prognozę:
Šeštadienio naktį vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, smarkus. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį kai kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Pirmadienį daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Plačiau apie orus vakar TV3 Žiniose kalbėjo meteorologas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!