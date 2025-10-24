Jau žino, kokie orai laukia per Vėlines: turi liūdnų žinių

E. Latvėnaitė skelbia, kad darganotų ciklonų sistema nutįso nuo Islandijos ir per Britų salyną nukeliavo link Vakarų ir Vidurio Europos. Tuo metu šiaurinėje Europos dalyje įsivyravo ciklonai Iravan I-asis ir II-asis.
O per Lamanšo sąsiaurį keliauja audringas ciklonas Benjamin, kuris juda link Šiaurės jūros ir Danijos, o galiausiai ilgesniam laikui sustos virš Skandinavijos.
Visgi, pasak E. Latvėnaitės, Lietuvos šie audringi ciklonai pasiekti neturėtų.
„Baltija ir Lietuva bus ramesnėje rytinėje, vėliau pietrytinėje ir pietinėje šios ciklonų sistemos dalyje. Nors ir mes kartais stipresnius vėjo gūsius pajusime, didesnių audrų išvengsime. Bet lietaus vis dar gausime, kartais ir daugokai, nes atmosferos frontų debesys vis per Lietuvą trauks“, – teigia E. Latvėnaitė.
Po šiltesnio penktadienio, jau šeštadienį iš vakarinės ir pietvakarių pusių Lietuvą pasieks vėsesni orai, sulauksime ir gausesnio lietaus, o vakarinėje Lietuvos dalyje gali pasirodyti ir perkūnija.
Prognozuojama, kad vėsesni orai bus ir sekmadienį bei kitos savaitės pradžioje.
„Pagal dabartinius duomenis savaitės pabaigoje vėl galime šiltesnių orų sulaukti. Tad spalis turėtų atsisveikinti gana draugiškai, gal ir ilgąjį šventinį kitos savaitės savaitgalį nesužvarbsime“, – rašo sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, spalio 24 d. protarpiais palis, daugiausia rytą ir dieną, o vakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose jau sulauksime gausesnio lietaus. Naktį daug kur nusidrieks rūkai ir miglos, ypač vakarinėje bei šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Vėjas pietryčių, vakare vakariniuose rajonuose pasisuks į pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, stipresni pajūryje. Naktį +6 – +9 °C, dieną +11 – +16 °C, šilčiausia pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, spalio 25 d. daug kur gausokai lis, tik pavakare pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose lietus rims. Vėjas naktį rytų, pietryčių, o vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose – pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, stipresni pajūryje ir vakariniuose rajonuose. Naktį +7 – +11 °C, dieną +8 – +12 °C, šilčiausia šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, spalio 26-osios naktį vietomis šiek tiek palis, dieną lietaus debesys, pradedant vakariniais ir pietvakariniais rajonais, slinks per Lietuvą. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį +2 – +7 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje ir pajūryje, dieną +7 – +11 °C, šilčiausia pajūryje.
Pirmadienį, spalio 27 d. protarpiais palis, popiet daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas pietinių krypčių: naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +8 °C, dieną +6 – +9 °C.
Antradienį, spalio 28 d. šiek tiek palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +1 – +4 °C, šilčiausia pajūryje +5 – +7 °C, dieną +7 – +9 °C.
Trečiadienį, spalio 29 d. protarpiais šiek tiek palis. Vėjas pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje dieną 7–12 m/s. Naktį +3 – +7 °C, pajūryje +8 – +10 °C, dieną +8 – +12 °C.
Ketvirtadienį, spalio 30 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +3 – +7 °C, pajūryje +8 – +10 °C, dieną +8 – +12 °C.
Penktadienį, spalio 31 d. be ženklesnio lietaus, naktį vietomis tiršti rūkai. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šiauriniuose rajonuose apie +1 – +2 °C, dieną +9 – +13 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!