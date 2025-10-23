Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija dėl orų turi 2 žinias: viena gera, kita – bloga

2025-10-23 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-23 17:55

Šiandien Lietuvoje buvo debesuota, visur kurį laiką lijo, tačiau buvo gana šilta. Artimiausią naktį negausiai palis tik vietomis, pasitaikys ir pragiedrulių, kai kur suboluos rūkas. Dieną palis daug kur, bet kiek ilgiau ir gausiau – tik vakaruose ir pietvakariuose, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuota, visur kurį laiką lijo, tačiau buvo gana šilta. Artimiausią naktį negausiai palis tik vietomis, pasitaikys ir pragiedrulių, kai kur suboluos rūkas. Dieną palis daug kur, bet kiek ilgiau ir gausiau – tik vakaruose ir pietvakariuose, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Anot jo, Lietuvos link dabar plaukia drėgni, tačiau vis šiltesni orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus tokia, kokia visai neseniai būdavo dieną – tarp 8 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 13–15 laipsnių šilumos, vietomis gali būti ir apie 16.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, bus šlapia ir šilta. Vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai. Naktį palis tik vietomis, dieną daug kur, be to, naktį vietomis boluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

Žemiausia temperatūra naktį 8–10, aukščiausia dieną 13–15, vietomis iki 16 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Orai savaitgalį

O šeštadienis bus lietingas, vietomis lis smarkiai. Žemiausia temperatūra naktį bus 8–10, aukščiausia dieną 9–11 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais lis. Naktį atvės iki 5–7, dieną šils iki 7–9 laipsnių šilumos.

„Kitą savaitę vyraus vidutiniškai šilti, dažnai su lietumi orai. Ką gi, kol kas tikrai nesušalsime – tai neabejotinai gera žinia“ , – sako N. Šulija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų