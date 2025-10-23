Naglis Šulija dėl orų turi 2 žinias: viena gera, kita – bloga

Anot jo, Lietuvos link dabar plaukia drėgni, tačiau vis šiltesni orai. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus tokia, kokia visai neseniai būdavo dieną – tarp 8 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 13–15 laipsnių šilumos, vietomis gali būti ir apie 16.
„Kitaip tariant, bus šlapia ir šilta. Vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai. Naktį palis tik vietomis, dieną daug kur, be to, naktį vietomis boluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.
Žemiausia temperatūra naktį 8–10, aukščiausia dieną 13–15, vietomis iki 16 laipsnių šilumos.
Orai savaitgalį
O šeštadienis bus lietingas, vietomis lis smarkiai. Žemiausia temperatūra naktį bus 8–10, aukščiausia dieną 9–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais lis. Naktį atvės iki 5–7, dieną šils iki 7–9 laipsnių šilumos.
„Kitą savaitę vyraus vidutiniškai šilti, dažnai su lietumi orai. Ką gi, kol kas tikrai nesušalsime – tai neabejotinai gera žinia“ , – sako N. Šulija.
