Lietuvą užgrius smarki stichija: įspėja, kada tai įvyks

2025-10-22 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-22 17:55

Lietuvoje šiandien pamažu įsivyravo debesuoti su pragiedruliais orai, kai kur palijo. Artimiausią naktį vyraus jau debesuotas dangus, daug kur palis, tik ne visur iš karto. Rytoj irgi debesuota, kurį laiką lis visur. Vakarop ims giedrytis pietuose ir pietvakariuose, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Anot jo, vėsūs orai ir šalnos jau pasitraukė, dabar orai bus šiltesni. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 6 – 8 laipsniai šilumos, šalies pietuose, pietvakariuose bus apie 8 – 10 laipsnių. Rytoj dieną vyraus 8 – 10 laipsnių, bet pietuose, pietvakariuose šils iki 12 – 13.

„Kitaip tariant, nusistovės jau kitokie orai. Jie bus debesuoti, ir naktį, ir dieną palis, dažniausiai ne po daug ir ne visur iš karto“, – nurodo sinoptikas.

Vėjas vis dar pietryčių. Naktį atvės iki 6 – 8, vietomis 8 – 10 laipsnių, dieną vyraus 8 – 10, pietuose, pietvakariuose 12 – 13 laipsnių šilumos.

O toliau – dar gražiau. Penktadienį trumpai ir negausiai palis tik kai kur. Naktį oro temperatūra ne kris o kils ir paryčiais vyraus 9 – 11 laipsnių, o dieną vyraus 15 – 17, šalies rytuose 12 – 13 laipsnių šilumos.

Savaitgalio orai

Bet, panašu, šeštadienį šventė pasibaigs – jau vien dėl to, kad ir naktį, ir dieną lis lietus, dieną vietomis smarkokas. Naktį dar bus apie 10 – 12 laipsnių, o dieną temperatūra netgi ne kils, o truputį sumažės – iki 8 – 10 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį palis daug kur, dieną tik vietomis, orai bus nei šilti, nei vėsūs.

„Ką gi, artimiausiomis dienomis bus šilta – tai neabejotinai gera žinia. Ir dar vienas dalykas: šiaip aš nerūkau, bet vėjas bus pietryčių, dėl to cigaretės iš dangaus vietomis kristi gali“ , – šmaikštauja N. Šulija.

