Lietuvą užgrius smarki stichija: įspėja, kada tai įvyks

Anot jo, vėsūs orai ir šalnos jau pasitraukė, dabar orai bus šiltesni. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 6 – 8 laipsniai šilumos, šalies pietuose, pietvakariuose bus apie 8 – 10 laipsnių. Rytoj dieną vyraus 8 – 10 laipsnių, bet pietuose, pietvakariuose šils iki 12 – 13.
„Kitaip tariant, nusistovės jau kitokie orai. Jie bus debesuoti, ir naktį, ir dieną palis, dažniausiai ne po daug ir ne visur iš karto“, – nurodo sinoptikas.
Vėjas vis dar pietryčių. Naktį atvės iki 6 – 8, vietomis 8 – 10 laipsnių, dieną vyraus 8 – 10, pietuose, pietvakariuose 12 – 13 laipsnių šilumos.
O toliau – dar gražiau. Penktadienį trumpai ir negausiai palis tik kai kur. Naktį oro temperatūra ne kris o kils ir paryčiais vyraus 9 – 11 laipsnių, o dieną vyraus 15 – 17, šalies rytuose 12 – 13 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
Bet, panašu, šeštadienį šventė pasibaigs – jau vien dėl to, kad ir naktį, ir dieną lis lietus, dieną vietomis smarkokas. Naktį dar bus apie 10 – 12 laipsnių, o dieną temperatūra netgi ne kils, o truputį sumažės – iki 8 – 10 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį palis daug kur, dieną tik vietomis, orai bus nei šilti, nei vėsūs.
„Ką gi, artimiausiomis dienomis bus šilta – tai neabejotinai gera žinia. Ir dar vienas dalykas: šiaip aš nerūkau, bet vėjas bus pietryčių, dėl to cigaretės iš dangaus vietomis kristi gali“ , – šmaikštauja N. Šulija.
