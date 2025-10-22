Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja: šalį netrukus plaus lietus, tačiau atšils

2025-10-22 06:41 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-22 06:41

Sinoptikai praneša, kad trečiadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Kai kur trumpas lietus.

Sinoptikai praneša, kad trečiadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Kai kur trumpas lietus.

0

Vėjas pietryčių, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsnių, pajūryje apie 10 laipsnių, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hidrologinė situacija

Spalio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 23 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 3–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 8–10 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

