Sinoptikai įspėja: šalį netrukus plaus lietus, tačiau atšils

Vėjas pietryčių, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį daug kur palis. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsnių, pajūryje apie 10 laipsnių, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 21 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 23 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 3–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 8–10 laipsnių šilumos.
