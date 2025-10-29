Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Sustiprės vėjas, pils lietus: štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2025-10-29 06:07
2025-10-29 06:07

Šiandien daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje 15 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Šiandien daug kur protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje 15 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

1

Ketvirtadienio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, pereinantis į pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra 3–8 laipsniai šilumos. Dieną daug kur palis. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 8–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vietomis iki 60 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 5–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

