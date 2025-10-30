Klimatologas – apie žiemą: štai kada sulauksime atvėsimo ar sniego

Apie lapkričio mėnesio orus, numatomą žiemą ir Karibų jūros regioną talžantį uraganą „Melissa“ – naujienų portalo tv3.lt interviu su klimatologu A. Bukančiu.
Baigiasi spalis, artėja lapkritis. Pagal tendencijas, dabartinius orų reiškinius ir gamtos ženklus, ko galėtume tikėtis lapkričio mėnesį?
Maždaug, nuo lapkričio mėnesio temperatūra artėja prie 4–5 laipsnių vidutinės paros normos. Pagal daugiamečius duomenis, šiemet numatomas šiltesnis lapkritis, ypač pirmas dešimtadienis, kuris bus netgi 2–3 laipsniais šiltesnis už daugiametį vidurkį.
Tai reiškia, kad vidutinė temperatūra sieks netgi 5–6 laipsnius, o rimtesnis atvėsimas jau su neigiama temperatūra naktimis numatomas nuo lapkričio 10 dienos.
Tada pasikeis orų situacija: dienomis temperatūra sieks tik 5–8 laipsnius, o naktimis jau bus tarp nulio ir minuso. Kaip sakoma, tipiški orai lapkričio viduryje ir lapkričio antroje pusėje.
Kritulių lapkričio mėnesį numatoma apie 20 procentų mažiau įprasto kiekio, o įprastas kiekis yra 57 milimetrai.
Koks kritulių ir temperatūros prasme buvo šis spalis? Artimas normai ar pasirodė tam tikrų nukrypimų?
Spalio pirmas ir antras dešimtadienis buvo vėsesni už daugiametį vidurkį maždaug 1 laipsniu. Trečias dešimtadienis buvo šiltas, maždaug 1 laipsniu šiltesnis už daugiametį vidurkį.
Kritulių iškrito labai daug. Mėnesio pradžia buvo sausesnė, o trečią dešimtadienį turėjome tokius gausius kritulius, kai per parą būdavo 20 ir netgi 25 mm priskaičiuojama kritulių. Toks netolygus buvo kritulių pasiskirstymas.
Dabar, kaip ir sakiau, iki lapkričio 9 dienos, išsilaikys štai toks šiltas laikotarpis, o nuo 10 d. – jau atvėsimas.
Kadangi vis tiek artėjame prie žiemos, ar žiema ir vėl bus šiltesnė nei prieš 10- 15 metų ar dar seniau?
Dabar žiemos, žinoma, nepalyginami šiltesnės. Jeigu atsigręžtume į 20-ajį amžių, jos dabar yra daug šiltesnės. Maždaug 2–3 laipsniais aukštesnė temperatūra, būdinga nepastovi sniego danga, o įšalas susidaro ne kiekvieną žiemą ir nebūna pastovus.
Pateikti prognozių šiai žiemai negalėčiau, kadangi tikslesnių jų reikia tikėtis jau lapkričio pabaigoje. Dar turime visą mėnesį iki žiemos pradžios.
Tik galima pasakyti ir priminti, kad, žiema nebūna visada vienodai šilta arba vienodai šalta. Visi trys mūsų žiemos mėnesiai yra nepastovūs. Ir ateinančią žiemą vienas mėnesis bus toks, kitas kitoks.
Orų būklė gali keistis netgi kas 10 dienų, todėl siūlyčiau palaukti dar keturias savaites ir tada jau galėtume matyti tikslesnes prognozes. <...>
Žmonės kalėdiniu laikotarpiu vis tiek nori sniego, gražių vaizdų. Nuo ko priklauso, ar bus sniego? Ar turi atkeliauti tam tikros oro masės, pavyzdžiui, iš Sibiro, ar vis dėlto tai sunku nuspėti?
Palanki situacija susidaryti sniego dangai, žinoma, turi būti neigiama temperatūra. Kada iš šiaurės vakarų, iš šiaurės pradeda judėti oro masės, temperatūra krenta žemiau nulio ir tada iškritę krituliai, be abejo, neištirpsta.
Tipiškas sniego dangos susidarymo laikotarpis didžiojoje Lietuvos dalyje būtų pirmas gruodžio dešimtadienis, o pajūryje – trečias dešimtadienis. Tada jau gali susidaryti sniego danga, išsilaikanti bent kelias dienas.
Bet istorijoje yra buvę įvairių atvejų, kai sniego danga susidaro net lapkričio mėnesį, o kartais tik sausio pradžioje. Ir dabar tokia tikimybė labai neapibrėžta – dar negalime tiksliai pasakyti, kaip šiemet bus.
Karibų jūros regioną talžo uraganas „Melissa“
Sugriauta bažnyčia, nuplėšti namų stogai, išdaužyti langai, nuolaužomis užversti ir nepravažiuojami keliai – taip uraganas „Melissa“ smogė Jamaikos pietvakarinės pakrantės bendruomenėms, kurioms prireiks daug laiko atsigauti.
„Melissa“ gali pasiekti ir Europą, tiesa, uraganas jau bus nusilpęs ir didelės žalos, tikėtina nepadarys.
Ar galite trumpai paaiškinti, kaip susidaro tokie uraganai? Kiek prisimenu, tokiu laiku jie būdavo gana būdingi, bent jau Šiaurės Amerikoje. Ar turime dar vieną tokio tipo uraganą?
Taip, tipiškas uraganų susidarymo laikas Atlanto vandenyne yra vasaros pabaiga ir ruduo: rugpjūtis, rugsėjis, spalis.
Tai yra palankiausios sąlygos, nes tuomet vandenynas yra jau iššilęs ir uraganai susidaro ten, kur vandenyno paviršius siekia apie 27–28 laipsnius.
Uraganų susidarymas vyksta daugiausiai čia maždaug ties 19–20 šiaurės pusrutulio platuma. Iš pradžių šitie uraganai dar būna silpni, tik tropinės audros pavidalo, o kai vėjo greitis pasiekia 33 metrus per sekundę, jie pradedami vadinti tropiniais ciklonais arba uraganais.
Jie gali pasiekti net ir aukštesnę kategoriją. Šitas uraganas „Melissa“ jau buvo netgi penktos kategorijos, dabar jis jau šiek tiek silpnėja.
Sakėte, kad uraganai susidaro maždaug 19–20 platumoje. Ar tai apima būtent Karibų regioną?
Apytikriai tokioje platumoje, o šiaip uraganai gali būti maždaug ties ta platuma, kur yra Jamaika, Kuba, visas Karibų jūros regionas.
Tada uraganai po truputį slenka šiaurės link, į šiaurės vakarus, ir pasiekia sausumą. Dažnai pasiekia Floridą, gali keliauti netgi toliau į šiaurę.
Kur, pagal dabartinius duomenis, dabar keliauja uraganas „Melissa“?
Pagal dabartinius duomenis, šitas uraganas pasisuko į šiaurės rytus. Jis praslinko per Kubos rytinę dalį ir dabar po truputį juda į šiaurės rytus.
Prognozuojama, kad jau sekmadienio vakarą, pirmadienį jis turėtų pasiekti regioną, kuris yra jau netoli Britų salų.
Kadangi jis pateks virš šaltesnių vandenynų plotų, jo aktyvumas, stiprumas sumažės ir jis vėl taps tik tropine audra ir, galima sakyti, įprastu ciklonu. Kai šaltas vanduo, uraganui judant į šiaurę į viršų nukreipto šilto oro, [vandenynas] jis nemaitina jo vandens garais ir uraganas po truputį silpnėja.
Kadangi uraganas susilpnėjęs pasieks Europos krantus, kokius reiškinius gali pajusti europiečiai?
Didelių kataklizmų nereikėtų tikėtis, kadangi uragano aktyvumas bus labai menkas, jis judėdamas bus prisisiurbęs šalto oro ir virs, galima sakyti, tipišku vidutinių platumų ciklonu.
Jokių ypatingų padarinių neturėtų būti nei Britų salose, nei Farerų salose, kurias ciklonas turėtų pirmiausiai pasiekti. Slėgis bus neypatingas, kitaip tariant, ne toks, kaip, pavyzdžiui, buvo vakar, užvakar centrinėse Amerikos dalyse, kada šitas uraganas buvo ypač galingas. Tad nereikėtų čia nuogąstauti.
Taip, sustiprės vėjas, taip iškris kažkiek kritulių, <...> bet jokio katastrofinio įvykio nėra prognozuojama.
URM perspėja nevykti į Jamaiką, Kubą, Bahamas
Užsienio reikalų minsiterija (URM) perspėja piliečius dėl uragano „Melissa“ susilaikyti nuo kelionių į Jamaiką, Kubą, Bahamas.
„Prie Jamaikos krantų artėjant uraganui „Melissa“ dėl gausaus lietaus ir smarkaus vėjo gali kilti katastrofiški staigūs potvyniai ir formuotis nuošliaužos, pakrantės zonose – audros bangos. Po uragano gali būti sutrikdytas transporto, elektros, ryšių, vandens ir maisto tiekimas, medicininės pagalbos paslaugos. Jamaikos tarptautiniai oro uostai lieka uždaryti iki atskiro pranešimo. Užsienio reikalų ministerija rekomenduoja įvertinti būtinybę keliauti į šalį“, – teigiama ministerijos pranešime.
Šiuo metu Jamaikoje ir minėtuose Kubos bei Bahamų regionuose esantiems Lietuvos piliečiams rekomenduojama stebėti vietos ir tarptautines oro sąlygų naujienas, įskaitant Jamaikos meteorologijos tarnybos ir JAV nacionalinio uraganų centro (https://www.nhc.noaa.gov/) informaciją bei laikytis vietos valdžios institucijų nurodymų, ypač jei bus duotas evakuacijos įsakymas.
Jamaikos vyriausybė paskelbė sąrašą prieinamų uraganų prieglobsčių (https://www.odpem.org.jm/shelters/).
Jei šiuo metu esate Jamaikoje, Kuboje ar Bahamose, nedelsiant užpildykite kelionės registracijos formą (https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma), kad prireikus URM galėtų su jumis susisiekti dėl konsulinės pagalbos.
Jamaikoje, Kuboje ir Bahamose Lietuvos diplomatinių atstovybių nėra, prireikus konsulinės pagalbos, prašoma kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą JAV el. paštu [email protected], [email protected] arba telefonu +1 202 234 5860, +1 202 436 2471.
Lietuvos piliečiai dėl konsulinės informacijos gali kreiptis visą parą veikiančiu Užsienio reikalų ministerijos telefonu +37052362444 arba el. paštu [email protected].
Aktuali informacija taip pat pateikiama programėlėje „Keliauk saugiai“.
