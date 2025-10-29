Uraganas „Melissa“ – galingiausias per 90 metų

Prieš 90 metų Floridos salyną nusiaubęs uraganas, kurio vėjo greitis siekė 83,3 m per sek., o atmosferos slėgis – 892 milibarų – buvo rekordinė stichija, kuriai, remiantis duomenimis, prilygo „Melissa“.
Kubos prezidentas praneša apie didžiulę uragano padarytą žalą saloje
Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis trečiadienį pranešė, kad uraganas „Melissa“, naktį pasiekęs pietinę salos pakrantę, padarė didelio masto žalą.
„Melissa“ laikoma vienu stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. „Tai labai sunkus ankstyvas rytas, – socialiniuose tinkluose teigė M. Diazas-Canelis. – Didžiulė žala, o uraganas „Melissa“ vis dar yra virš Kubos teritorijos.“
„Raginu mūsų žmones neparasti budrumo, laikytis drausmės ir likti saugiai pasislėpusiems“, – sakė jis. „Melissa“ antradienį smogė Jamaikai, atnešdamas vėją, kurio greitis siekė 83 m per sekundę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!