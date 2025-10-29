Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Uraganas „Melissa“ – galingiausias per 90 metų

2025-10-29 15:06 / šaltinis: BNS
2025-10-29 15:06

Uraganas „Melissa“, antradienį nusiaubęs Jamaiką, pasiekė 1935 metų rekordą kaip stipriausia kada nors sausumą pasiekusi audra, rodo naujienų agentūros AFP atlikta JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos (NOAA) meteorologinių duomenų analizė.

Siautėja galingas uraganas „Melissa“: Jamaikoje skambinama pavojaus varpais (nuotr. SCANPIX)

0

Prieš 90 metų Floridos salyną nusiaubęs uraganas, kurio vėjo greitis siekė 83,3 m per sek., o atmosferos slėgis – 892 milibarų – buvo rekordinė stichija, kuriai, remiantis duomenimis, prilygo „Melissa“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kubos prezidentas praneša apie didžiulę uragano padarytą žalą saloje

Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis trečiadienį pranešė, kad uraganas „Melissa“, naktį pasiekęs pietinę salos pakrantę, padarė didelio masto žalą.

„Melissa“ laikoma vienu stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. „Tai labai sunkus ankstyvas rytas, – socialiniuose tinkluose teigė M. Diazas-Canelis. – Didžiulė žala, o uraganas „Melissa“ vis dar yra virš Kubos teritorijos.“

„Raginu mūsų žmones neparasti budrumo, laikytis drausmės ir likti saugiai pasislėpusiems“, – sakė jis. „Melissa“ antradienį smogė Jamaikai, atnešdamas vėją, kurio greitis siekė 83 m per sekundę. 

