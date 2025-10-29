Naujausia žinia apie uraganą „Melissa“: „Laukia labai sunki naktis“

Stichija šiek tiek susilpnėjo prieš pasiekdama Kubos pietrytinę pakrantę kaip 3 kategorijos uraganas – pranešama, kad vėjo greitis siekė 195 km/h. Kubos valdžios institucijos informavo, kad prieš atkeliaujant „Melissa“ evakavo daugiau nei 735 tūkst. žmonių.
„Visos Kubos laukia labai sunki naktis“, – įspėjo prezidentas Miguelis Diazas-Canelis ir pavadino šį uraganą viena galingiausių audrų, kada nors kėlusių grėsmę šiai salai.
JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) perspėjo dėl gyvybei pavojingų potvynių ir galimų nuošliaužų, niokojančių vėjo gūsių ir štorminių patvankų, kurios kai kuriose vietose gali siekti 4 metrus. Trečiadienio vakarą „Melissa“ turėtų pajudėti link Bahamų.
Jamaikos pietvakariuose buvo pranešta apie padarytą didelę žalą, ypač Šv. Elžbietos parapijoje, kurią pareigūnai apibūdino kaip panirusią „po vandeniu“. Dėl užtvindytų kelių, išvartytų medžių ir nuverstų elektros linijų buvo atkirsta dalis regiono. Didelė žala buvo padaryta ir ligoninėms, mokykloms bei tiltams.
Ministras pirmininkas Andrew Holnessas transliuotojui CNN sakė, kad nors kol kas nėra patikimos informacijos apie aukas, valdžios institucijos mano, jog, atsižvelgiant į sunaikinimų mastą, greičiausiai yra žmonių, kurie neteko gyvybių.
A. Holnesso vyriausybė prieš tai paskelbė šią Karibų jūros salą nelaimės zona, tačiau visas sunaikinimų mastas lieka neaiškus, nors nuo tada, kai uraganas pasiekė sausumą, jau praėjo ne viena valanda.
