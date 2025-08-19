Uraganas „Erin“ grasina lietuvių pamėgtai šaliai: audros drieksis beveik 1000 km

Pirmadienį iki ketvirtos kategorijos įspėjimo padidintas uraganas kelia grėsmę, kad artimiausiomis dienomis Karibuose ir JAV rytinėje pakrantėje gali kilti smarkios audros ir bangos.
„Met Office“ ilgalaikėje prognozėje teigiama, kad šis atmosferos aktyvumas artimiausiomis dienomis JK atneš „permainingą“ orų periodą, ypač šiaurėje ir vakaruose.
Uraganas iš anapus Atlanto
Nepriklausomi sinoptikai prognozavo, kad visoje šalyje siaučiantys lietūs gali prasidė nuo trečiadienio, rugpjūčio 27 d., o audros gali nusidriekti iki 600 mylių (965 km), nes jos pasieks didžiąją šalies dalį. Stipriausio lietaus metu jis gali siekti apie 5 mm per valandą, tačiau daugumoje regionų iškris nuo 0,2 iki 3 mm.
Meteorologai teigė, kad plačiai drėgnesnių ir vėjuotesnių orų, tokių kaip audros, tikimybė yra „maža“, tačiau pripažįsta, kad šiuo metu tai „labai neaišku“. Neapibrėžtumo priežastis – žemo slėgio sritis, kurią uraganas „Erin“ pasiųs į JK iš anapus Atlanto. Dėl to orai bus nepastovūs.
Meteorologijos tarnyba pranešė, kad ilgąjį savaitgalį britai greičiausiai džiaugsis puikiais ir sausais orais dėl aukšto slėgio, kurį artimiausiomis dienomis „vis labiau slopins“ iš vakarų kylantis žemo slėgio laukas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!