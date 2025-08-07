JK sulaikė pirmuosius migrantus pagal susitarimą su Prancūzija dėl jų išsiuntimo

„Vakar (trečiadienį) per pietus prasidėjo asmenų, atvykusių į JK maža valtimi, sulaikymas. Jie bus laikomi imigracijos centruose, kol bus išsiųsti (į Prancūziją)“, – teigiama Vidaus reikalų ministerijos pranešime.
„Tai siunčia žinią kiekvienam migrantui, šiuo metu svarstančiam sumokėti organizuoto nusikalstamumo gaujoms už kelionę į JK, kad jie rizikuos savo gyvybe ir tik išmes pinigus, nusprendę sėsti į laivelį", – pareiškime sakė JK vidaus reikalų sekretorė Yvette Cooper (Ivet Kuper).
Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) apie susitarimą paskelbė praėjusį mėnesį, JK vyriausybei stengiantis sumažinti kritiką dėl prarastos šalies sienų kontrolės.
Nors bandomojoje schemoje dalyvauja ribotas skaičius žmonių, JK pareigūnai teigia, kad susitarimas yra didelis proveržis, nes jis sukuria precedentą, kad nelegaliai į Britaniją atvykę migrantai gali būti grąžinti į Prancūziją.
Kritikai abejoja, ar ši schema padės veiksmingai atgrasyti migrantus, atsižvelgiant į tai, kad į Prancūziją grąžinamų asmenų skaičius yra mažas, o dėl spragų sutartyje daugelis nelegaliai atvykusių į Britaniją žmonių galės likti šalyje, motyvuodami, kad atvyko dėl žmogaus teisių pažeidimų.
