JK planuoja sumažinti balsavimo visuotiniuose rinkimuose amžiaus cenzą iki 16 metų

Valdančioji Leiboristų partija pernai prieš sugrįždama į valdžią pažadėjo sumažinti šį amžiaus cenzą nuo 18 metų. Tai vienas iš kelių planuojamų demokratinės sistemos pakeitimų.

Kai kas teigia, kad JK demokratija išgyvena „krizę“, ypač dėl mažo rinkėjų aktyvumo.

Tačiau balsavimo amžiaus pakeitimas kelia ginčus: kritikai jau anksčiau vadino šį pakeitimą savanaudišku, nes manoma, kad naujai įgiję balsavimo teisę paaugliai labiau linkę palaikyti centro kairiuosius leiboristus.

„Manau, tikrai svarbu, kad 16 ir 17 metų jaunuoliai turėtų teisę balsuoti, nes jie yra pakankamai suaugę eiti į darbą, pakankamai suaugę mokėti mokesčius, taigi (jie) prie to prisideda“, – sakė ministras pirmininkas Keiras Starmeris.

„Ir manau, kad jei mokate mokesčius, turėtumėte turėti galimybę pasakyti, kokiems tikslams jūsų pinigai turi būti leidžiami, kokiu keliu turėtų eiti vyriausybė“, – pridūrė jis.

Norėdama įgyvendinti pokyčius, vyriausybė turės pateikti įstatymo projektą parlamentui, kuriame ji turi pakankamą daugumą.

Remiantis internetinėmis duomenų bazėmis, tik nedaugelyje šalių šešiolikmečiams leidžiama balsuoti nacionaliniuose rinkimuose. Tarp jų yra Austrija – pirmoji ES šalis, 2007 m. sumažinusi balsavimo amžių iki 16 metų, taip pat Argentina, Brazilija, Ekvadoras ir Kuba.

„Demokratijos krizė“

Leiboristų ministrai tvirtina, kad šiuo pokyčiu siekiama „modernizuoti mūsų demokratiją“, suvienodinant rinkėjų amžiaus cenzą visuotiniuose rinkimuose su dabartiniu amžiaus cenzu, galiojančiu Škotijos ir Velso regioninių parlamentų rinkimuose.

Tarp kitų planuojamų pakeitimų – automatinė rinkėjų registracija, kuri jau naudojama Australijoje ir Kanadoje, ir JK išduotų banko kortelių pripažinimas priimtina asmens tapatybės kortele rinkimų apylinkėse.

Po to, kai ankstesnė konservatorių vyriausybė pakeitė rinkimų įstatymą ir dėl to iš rinkėjų imta reikalauti asmens tapatybės dokumento su nuotrauka, Rinkimų komisija nustatė, kad dėl šios priežasties per praėjusių metų rinkimus nebalsavo apie 750 000 žmonių.

Viešosios politikos tyrimų instituto vykdomasis direktorius Harry Quilteris-Pinneris šiuos pokyčius pavadino „didžiausia mūsų rinkimų sistemos reforma nuo 1969 m.“, kai rinkėjų amžiaus cenzas buvo sumažintas iki 18 metų.

Jis pažymėjo, kad, sumažinus balsavimo amžiaus cenzą ir įvedus automatinę rinkėjų registraciją, į rinkėjų sąrašus galėtų būti įtraukta dar 9,5 mln. žmonių.

„Mūsų demokratija išgyvena krizę, ir mes rizikuojame pasiekti lūžio tašką, kai politika praras savo legitimumą“, – pridūrė jis, pritardamas pakeitimams.

Tačiau pagrindinė konservatorių opozicija apkaltino leiboristus nenuoseklumu, nes 16 ir 17 metų jaunuoliai vis dar negali kandidatuoti rinkimuose, pirkti loterijos bilietų, alkoholio ar tuoktis.

„Tai įžūlus Leiboristų partijos, išsigandusios savo nepopuliarumo, bandymas be jokių konsultacijų imtis didelių konstitucinių pakeitimų“, – sakė partijos bendruomenių atstovas Paulas Holmesas.