Dėl karo Ukrainoje – specialus susitikimas

Susitikimas bus „svarbus forumas, kuriame bus aptariama pažanga siekiant užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką“, teigiama Dauningo gatvės pranešime apie šeštadienį įvykusį K. Starmerio ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pokalbį telefonu.
„Abu lyderiai palankiai įvertino prezidento Trumpo norą užbaigti šį barbarišką karą ir sutiko, kad turime toliau daryti spaudimą (Vladimirui) Putinui, kad jis nutrauktų savo neteisėtą karą“, pridūrė JK premjero biuras.
V. Zelenskis savo ruožtu paragino sąjungininkus imtis aiškių veiksmų, kad būtų užbaigta Maskvos invazija.
Taip jis kalbėjo Rusijai ir JAV susitarus dėl aukščiausiojo lygio susitikimo kitą penktadienį Aliaskoje.
