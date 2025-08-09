Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, kaip popiežius elgiasi viešumoje, internautai liko priblokšti: negalėjo patikėti

2025-08-09 14:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 14:32

Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
9

Šimtai žmonių kalba apie tai, kaip popiežius reagavo į mielą dovaną, kurią gavo iš amerikiečių, atvykusių jo pamatyti. Socialiniuose tinkluose komentuojama, kad jo šiltas bendravimas su minia – ypač su tautiečiais iš JAV – tapo jo skiriamuoju bruožu.

Čikagoje gimęs kardinolas Robertas Francis Prevostas, kuris po popiežiaus Pranciškaus tapo pirmuoju amerikiečiu popiežiumi, sulaukė daug dėmesio visame pasaulyje, o ypač – savo gimtinėje, rašoma unilad.com.

Popiežius Leonas XIV
FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV

Popiežiaus išrinkimas paskatino daugelį amerikiečių parodyti palaikymą: viešumoje jie dažnai dovanoja jam simbolines dovanas ar smulkmenas.

Pavyzdžiui, birželį jis nudžiugino Čikagos gyventojus, kai, vilkėdamas tradicinius popiežiaus drabužius, užsidėjo Čikagos „White Sox“ beisbolo kepurę.

Internautai neslėpė susižavėjimo

Visai neseniai viena šeima iš Čikagos padovanojo jam marškinėlius su užrašu „Da Pope“ – tai nuoroda į populiarų SNL šou apie Čikagos sporto fanus, ypač legendinius „Da Bears“ sirgalius.

Šeima socialiniuose tinkluose pasidalijo šio susitikimo akimirka, o internautai pradėjo juokauti.

Vienas „Reddit“ vartotojas rašė: „Po šito mums daugiau niekada neleis turėti dar vieno amerikiečių popiežiaus.“

Kitas pridūrė: „Įdomu, ką mano ne amerikiečiai. Aš, kaip Čikagos gyventojas, tuo didžiuojuosi.“

Nors kai kas tvirtino, kad išrinkti popiežių iš JAV nėra geras sumanymas, nemažai žmonių vis tik jį giria.

„Beveik kiekvieną dieną Čikagos naujienose būna istorijų apie šį popiežių. Šis įrašas buvo paviešintas prieš keletą dienų. Jis padarė tą šeimą tikrai laimingą!

Jo šypsena, elgesys – labai žmogiški. Jis palaiko Gazos ir Ukrainos gyventojus. Labai didžiuojuosi, kad esu iš to paties mažo miestelio – Doltono“, – rašė vienas komentatorius.

Kitas pridūrė: „Žinau, kad tai gali skambėti kvailokai, bet man atrodo, jog tai labai nuoširdu – žmonės tiesiog didžiuojasi, kad popiežius yra iš jų miesto. Mes čia dažnai tuo didžiuojamės.“

Dar vienas pastebėjo: „Trumpai gyvenau Ilinojuje ir galiu pasakyti vieną dalyką – jis tikrai žinojo, kad kažkas jam padovanos tokius marškinėlius. Tai buvo neišvengiama.“

O kitas komentatorius apibendrino: „Sutinku – amerikiečiai gali būti labai nerimti, bet jam tai patinka. „Da Bears“ tikrai išryškina jo amerikietišką pusę. Jis netgi pasirašė „Pokémon“ kortelę! Jis supranta savo darbo rimtumą, bet tuo pačiu ir tai, kaip šiluma gali suartinti žmones.“

