Siautėja galingas uraganas „Melissa“: Jamaikoje skambinama pavojaus varpais

Uraganas „Melissa“ pasiekė pietvakarių Jamaiką, užklupdamas Karibų salą vėjais, kurių greitis siekė iki 295 kilometrų per valandą, ir tapo stipriausia audra, kada nors užfiksuota šioje šalyje, rašo „Sky News“.
Perspėjama, kad per artimiausias kelias valandas 5 kategorijos uraganas nusiaubs Jamaiką, o vėliau judės Kubos rytinės pakrantės link, palaipsniui silpdamas.
„Gyvybei pavojinga audra“
JAV Nacionalinis uraganų centras įspėjo, kad kai kuriose Jamaikos vietovėse gali iškristi iki 100 centimetrų lietaus ir kilti „gyvybei pavojinga audra“.
Raudonasis Kryžius perspėjo, jog uraganas gali tiesiogiai paveikti iki 1,5 milijono žmonių.
