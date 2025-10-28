Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siautėja galingas uraganas „Melissa“: Jamaikoje skambinama pavojaus varpais

2025-10-28 19:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 19:32

Galingas uraganas „Melissa“ siautėja Jamaikoje – vėjai siekia net iki 295 kilometrų per valandą. Stipriausia kada nors šioje šalyje užfiksuota audra niokoja pietvakarinę salos dalį, plėšydama stogus ir sukeldama potvynius. Meteorologai perspėja – kai kur gali iškristi iki 100 centimetrų lietaus, o pavojus gresia daugiau nei 1,5 milijono žmonių.

Siautėja galingas uraganas „Melissa“: Jamaikoje skambinama pavojaus varpais (nuotr. SCANPIX)

Galingas uraganas „Melissa“ siautėja Jamaikoje – vėjai siekia net iki 295 kilometrų per valandą. Stipriausia kada nors šioje šalyje užfiksuota audra niokoja pietvakarinę salos dalį, plėšydama stogus ir sukeldama potvynius. Meteorologai perspėja – kai kur gali iškristi iki 100 centimetrų lietaus, o pavojus gresia daugiau nei 1,5 milijono žmonių.

REKLAMA
0

Uraganas „Melissa“ pasiekė pietvakarių Jamaiką, užklupdamas Karibų salą vėjais, kurių greitis siekė iki 295 kilometrų per valandą, ir tapo stipriausia audra, kada nors užfiksuota šioje šalyje, rašo „Sky News“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Perspėjama, kad per artimiausias kelias valandas 5 kategorijos uraganas nusiaubs Jamaiką, o vėliau judės Kubos rytinės pakrantės link, palaipsniui silpdamas.

„Gyvybei pavojinga audra“

JAV Nacionalinis uraganų centras įspėjo, kad kai kuriose Jamaikos vietovėse gali iškristi iki 100 centimetrų lietaus ir kilti „gyvybei pavojinga audra“.

Raudonasis Kryžius perspėjo, jog uraganas gali tiesiogiai paveikti iki 1,5 milijono žmonių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų