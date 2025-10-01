Populiariuose kurortuose – katastrofiški potvyniai: tvyro chaosas

Ispanijos meteorologijos agentūra „Aemet“ rugsėjo 30 d. paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl intensyvaus lietaus Ibizoje ir Formenteroje, rašo BBC.
Ibizos ugniagesiai ir gelbėtojai dislokuoti padėti žmonėms, kurie, kaip manoma, įstrigo savo transporto priemonėse ir namuose, pranešė vietos valdžios institucijos.
Be to, Maljorka taip pat susiduria su stipriomis liūtimis ir potvynių grėsme. Čia „Aemet“ paskelbė geltonąjį perspėjimą dėl lietaus ir audrų.
Avarinės tarnybos įspėja gyventojus ir turistus vengti kelionių bei veiklos lauke, o esant pavojui – nesiartinti prie apsemtų vietų ir vengti žemai esančių patalpų.
Ispanijos žiniasklaida praneša, kad gyventojams buvo išsiųsti telefoniniai įspėjimai apie pavojų.
Pavojingi orų reiškiniai užklupo ir Siciliją
Audringi orai smogė ir kitai populiariai atostogų vietai – Sicilijai. Dėl stiprių liūčių ir staigių potvynių kai kurie gyventojai negalėjo išeiti iš savo namų, rašo „The Sun“.
Socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip automobiliai plūduriuoja gatvėse, o vandens srovės užlieja kelius ir pastatus.
Chaoso metu buvo pranešta apie dingusią moterį, kuri, kaip manoma, buvo nunešta potvynio vandens, kai bandė išlipti iš savo automobilio, įstrigusio dėl ekstremalių oro sąlygų. Gelbėtojai tęsia jos paieškas.
