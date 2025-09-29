Rytų Ispanijoje dėl smarkių liūčių uždarytos ugdymo ir viešosios įstaigos

Ispanijos nacionalinė meteorologijos tarnyba „Aemet“ perspėjo apie „labai sudėtingą situaciją“ Viduržemio jūros regione.
Naktinės liūtys Valensijos regione sukėlė potvynius ir užliejo tarpeklį Aldajoje – viename miestų, labiausiai nukentėjusių per pernykščius potvynius, kurie nusinešė 230 gyvybių.
Kol kas informacijos apie nukentėjusiuosius nėra.
„Aemet“ paskelbė aukšto lygio pavojų Valensijos, Kasteljono ir Taragonos provincijose.
Vietos pareigūnai nurodė, kad Valensijos regione pirmadienį uždarytos ugdymo įstaigos bei viešosios erdvės, įskaitant bibliotekas, parkus, sodus, turgus ir kapines.
Pernai spalį potvyniai šioje Ispanijos dalyje sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą dėl perspėjimo sistemų ir reagavimo į ekstremalias situacijas bei pakurstė įtampą tarp kairiųjų pažiūrų centrinės vyriausybės ir konservatyvių regioninių valdžios institucijų.
Gyventojai kaltina pareigūnus dėl to, kad šie laiku neperspėjo apie artėjantį mirtiną pavojų.
Šiltėjantis klimatas didina gausių ir intensyvių liūčių riziką, dėl ko dažnėja potvyniai.
