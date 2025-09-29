Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rytų Ispanijoje dėl smarkių liūčių uždarytos ugdymo ir viešosios įstaigos

2025-09-29 13:43 / šaltinis: BNS
2025-09-29 13:43

Rytų Ispanijos Valensijos regione pirmadienį buvo uždarytos ugdymo ir viešosios įstaigos dėl smarkių liūčių, dėl kurių buvo paskelbtas raudonasis pavojaus lygis.

Rytų Ispanijoje dėl smarkių liūčių uždarytos ugdymo ir viešosios įstaigos

Rytų Ispanijos Valensijos regione pirmadienį buvo uždarytos ugdymo ir viešosios įstaigos dėl smarkių liūčių, dėl kurių buvo paskelbtas raudonasis pavojaus lygis.

REKLAMA
0

Ispanijos nacionalinė meteorologijos tarnyba „Aemet“ perspėjo apie „labai sudėtingą situaciją“ Viduržemio jūros regione.

Naktinės liūtys Valensijos regione sukėlė potvynius ir užliejo tarpeklį Aldajoje – viename miestų, labiausiai nukentėjusių per pernykščius potvynius, kurie nusinešė 230 gyvybių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kol kas informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. 

„Aemet“ paskelbė aukšto lygio pavojų Valensijos, Kasteljono ir Taragonos provincijose.

Vietos pareigūnai nurodė, kad Valensijos regione pirmadienį uždarytos ugdymo įstaigos bei viešosios erdvės, įskaitant bibliotekas, parkus, sodus, turgus ir kapines.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai spalį potvyniai šioje Ispanijos dalyje sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą dėl perspėjimo sistemų ir reagavimo į ekstremalias situacijas bei pakurstė įtampą tarp kairiųjų pažiūrų centrinės vyriausybės ir konservatyvių regioninių valdžios institucijų.

Gyventojai kaltina pareigūnus dėl to, kad šie laiku neperspėjo apie artėjantį mirtiną pavojų.

Šiltėjantis klimatas didina gausių ir intensyvių liūčių riziką, dėl ko dažnėja potvyniai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų