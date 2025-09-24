Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankysis Ispanijos gynybos ministrė

2025-09-24 06:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 06:11

Į Lietuvą oficialaus vizito atvyksta Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles.

(nuotr. SCANPIX)

Į Lietuvą oficialaus vizito atvyksta Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles.

0

Savo vizitą trečiadienį ji pradės Karinių oro pajėgų bazėje Šiauliuose, kur susitiks su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene bei čia tarnaujančiais Ispanijos kariais.

Šiuo metu Šiauliuose dislokuotas Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas devintą kartą dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. 

Ispanijos kontingentas remia čia dislokuotą Vengrijos karinių oro pajėgų kontingentą.

