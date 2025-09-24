Lietuvoje lankysis Ispanijos gynybos ministrė

Savo vizitą trečiadienį ji pradės Karinių oro pajėgų bazėje Šiauliuose, kur susitiks su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene bei čia tarnaujančiais Ispanijos kariais.
Šiuo metu Šiauliuose dislokuotas Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas devintą kartą dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse.
Ispanijos kontingentas remia čia dislokuotą Vengrijos karinių oro pajėgų kontingentą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!