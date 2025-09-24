Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į Lietuvą skridęs ispanų gynybos ministrės lėktuvas šalia Kaliningrado patyrė GPS trukdžių

2025-09-24 13:12 / šaltinis: BNS
2025-09-24 13:12

 Į Lietuvą trečiadienį ryte skridęs ispanų gynybos ministrės Margaritos Robles lėktuvas šalia Rusijos Kaliningrado srities patyrė GPS trukdžių, pranešė ispanų naujienų agentūra „Europa Press“ ir naujienų agentūra „Reuters“.

Margarita Robles (nuotr. SCANPIX)

 Į Lietuvą trečiadienį ryte skridęs ispanų gynybos ministrės Margaritos Robles lėktuvas šalia Rusijos Kaliningrado srities patyrė GPS trukdžių, pranešė ispanų naujienų agentūra „Europa Press“ ir naujienų agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

Incidento metu buvo bandoma išjungti Ispanijos oro ir kosmoso pajėgoms priklausančio lėktuvo A330, kuris skrido į Šiaulių oro bazę, GPS. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad to padaryti nepavyko, nes lėktuvas gauna signalus iš karinio palydovo.

Ispanijos gynybos ministerija patvirtino šį „Europa Press“ pranešimą.

Lėktuvo vadas neteikė didelės reikšmės incidentui ir sakė, kad tai yra įprasta skrendant virš Kaliningrado srities tiek civiliniams, tiek kariniams lėktuvams.

REKLAMA
REKLAMA

Lėktuvu taip pat skrido Lietuvoje dislokuotų ispanų karių artimieji ir žurnalistai, lydintys ministrę jos vizito metu.

REKLAMA

M. Robles trečiadienį Šiauliuose susitinka su Lietuvos krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.

Šiuo metu Šiauliuose dislokuoti Ispanijos karinių oro pajėgų nariai devintą kartą dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse. Ispanijos kontingentas remia čia dislokuotas Vengrijos karines oro pajėgas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų