Ar žinote, iš kur atsiranda audrų pavadinimai? Kartais idėjos kyla ir iš knarkiančių vyrų

Šįkart „Met Office“, bendradarbiaudama su Airijos meteorologijos tarnyba „Met Eireann“ ir Nyderlandų „KNMI“, pristatė naują 2025–2026 m. audrų pavadinimų sąrašą.
Jį sudarant įkvėpimo semtasi iš naminių gyvūnėlių, kasdienių herojų ir artimųjų, o galutinis variantas patvirtintas po to, kai visuomenė pateikė daugiau kaip 50 tūkst. pasiūlymų.
Štai kokie audrų pavadinimai laukia
Šių metų sąraše, kaip pastebi „Sky News“, yra tiek tradicinių, tiek neįprastų variantų: Amy, Bram, Chandra, Dave, Eddie, Fionnuala, Gerard, Hannah, Isla, Janna, Kasia, Lilith, Marty, Nico, Oscar, Patrick, Ruby, Stevie, Tadhg, Violet, Wubbo.
Kaip renkami audrų pavadinimai?
Audrų pavadinimai skiriami ne atsitiktinai. Jie sudaromi abėcėlės tvarka, tačiau praleidžiamos raidės Q, U, X, Y ir Z – taip daroma pagal JAV Nacionalinio uraganų centro taisykles.
Prieš įtraukdamos vardą į sąrašą tarnybos įvertina, ar jis lengvai ištariamas, ar nesukels neigiamų asociacijų, ar neturi kitose šalyse kitokios reikšmės, bei ar nėra susijęs su kontraversiškomis viešomis asmenybėmis.
Audroms pavadinimai suteikiami tuomet, kai jos gali padaryti vidutinį ar didelį poveikį Jungtinei Karalystei, Airijai ar Nyderlandams.
Dažniausiai svarbiausias kriterijus – stiprūs vėjai, tačiau įvertinamas ir lietus ar sniegas.
Įkvėpimo šaltiniai – nuo augintinių iki knarkiančių vyrų
Kai kurie pavadinimai buvo pasirinkti dėl labai žemiškų priežasčių. Pavyzdžiui, „Dave“ pateko į sąrašą kaip „mylimas vyras, kuris knarkia tris kartus garsiau nei bet kuri audra“.
„Stevie“ pavadinimą įkvėpė maža mergaitė, pavadinta dainininkės Stevie Nicks garbei.
„Oscar“ – katinas, kurį šeimininkai apibūdino kaip „gerą berniuką, bet pašėlstantį nuo energijos antplūdžio“.
Kiti vardai turi kultūrinių ar istorinių sąsajų: „Bram“ siejamas su rašytoju Bramu Stokeriu, o „Janna“ skirtas 96 metų olandų močiutei, kuri, pasak artimųjų, „išgyveno daug audrų“.
Kodėl audroms reikia pavadinimų?
Pasak meteorologų, audrų pavadinimai nėra tik etiketės. Jie padeda visuomenei atpažinti pavojus ir imtis apsaugos priemonių.
„Tai paprastas žingsnis, kuris gali labai padėti bendruomenėms išlikti saugioms, apsaugoti namus ir priimti pagrįstus sprendimus prieš artėjant blogam orui“, – pabrėžia „Met Office“ vyriausioji meteorologė Rebekah Hicks.
Per pastaruosius metus buvo pavadintos šešios audros, paskutinė – „Floris“, smogusi rugpjūčio 1-ąją.
Jungtinė Karalystė nėra išimtis – daugelis Europos šalių taip pat bendradarbiauja kurdamos audrų pavadinimų grupes.
Ispanija, Portugalija, Prancūzija, Belgija ir Liuksemburgas sudaro Pietvakarių grupę, o Norvegija, Švedija ir Danija – Šiaurės.
Tropiniams ciklonams Šiaurės Atlante vardus suteikia JAV Nacionalinis uraganų centras, naudodamas šešis sąrašus, kurie sukasi kas šešerius metus.
Svarbu ir tai, kad tropinių audrų, uraganų ar ciklonų, kurie pasiekia Europą iš Atlanto, pavadinimai nėra keičiami. Pavyzdžiui, neseniai Karibus nusiaubęs uraganas „Erin“ liktų „Erin“ ir Jungtinėje Karalystėje.
