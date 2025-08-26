Gamta smogė be gailesčio: galinga smėlio audra paralyžiavo Finiksą

Finiksą apgaubė tankus dulkių debesis – matomumas sumažėjo beveik iki nulio, o gatvės visiškai pranyko už dulkių šydo, rašo CNN.
Pirmadienio vakarą milžiniška dulkių siena užtvindė dalį Finikso metro rajono, mieste beveik visiškai sumažindama matomumą.
Netrukus po dulkių audros miestą užklupo smarkios perkūnijos, palikusios išverstus medžius ir didelius elektros tiekimo sutrikimus.
Paskelbti perspėjimai
Nacionalinė meteorologijos tarnyba Finikse pirmadienio vakarą, sistemai pasiekus Marikopos apygardą, paskelbė dulkių audros ir smarkios perkūnijos perspėjimus.
Meteorologai įspėjo vairuotojus apie pavojingai prastą matomumą ir paragino žmones „pasitraukti į šalį, kad išliktų gyvi“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!