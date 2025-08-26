Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Gamta smogė be gailesčio: galinga smėlio audra paralyžiavo Finiksą

2025-08-26 11:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 11:11

Galinga smėlio audra pirmadienio vakarą paralyžiavo Finiksą (Arizona, JAV) – buvo atšaukti visi skrydžiai, oro uoste dingo elektra, miestą užklupo smarkios perkūnijos, išvartė medžius ir sukėlė rimtų elektros tiekimo sutrikimų.

Gamta smogė be gailesčio: galinga smėlio audra paralyžiavo Finiksą (nuotr. Telegram)

Galinga smėlio audra pirmadienio vakarą paralyžiavo Finiksą (Arizona, JAV) – buvo atšaukti visi skrydžiai, oro uoste dingo elektra, miestą užklupo smarkios perkūnijos, išvartė medžius ir sukėlė rimtų elektros tiekimo sutrikimų.

REKLAMA
1

Finiksą apgaubė tankus dulkių debesis – matomumas sumažėjo beveik iki nulio, o gatvės visiškai pranyko už dulkių šydo, rašo CNN.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio vakarą milžiniška dulkių siena užtvindė dalį Finikso metro rajono, mieste beveik visiškai sumažindama matomumą.

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus po dulkių audros miestą užklupo smarkios perkūnijos, palikusios išverstus medžius ir didelius elektros tiekimo sutrikimus.

REKLAMA

Paskelbti perspėjimai

Nacionalinė meteorologijos tarnyba Finikse pirmadienio vakarą, sistemai pasiekus Marikopos apygardą, paskelbė dulkių audros ir smarkios perkūnijos perspėjimus.

Meteorologai įspėjo vairuotojus apie pavojingai prastą matomumą ir paragino žmones „pasitraukti į šalį, kad išliktų gyvi“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų