Kretingos žmonės bijo potvynio: susikirto miesto valdžia ir aplinkosaugininkai

Atvykę aplinkosaugininkai pareiškė, kad kretingiškiai padarė nusižengimą, ir skyrė baudą.
Gyventojai sunerimę
Darbininkai pjauna užrūdijusios sklendės apsaugos varžtus. Metų metus niekas jų nejudino, tačiau dabar Kretingos valdžia nusprendė užtvanką pakelti 10 cm. Miestas nori pasiruošti artėjantiems potvyniams ir porą savaičių intensyviau leisti Akmenos upės vandenį iš užtvankos.
Po užtvanka vanduo ima tekėti – tai ypač nudžiugino ten gyvenančius kretingiškius. Anot gyventojų, kasmetinių potvynių jie laukia su didžiule baime.
„Iš tikrųjų, tas potvynis negeras. Jeigu pratrūktų, mes visi nuplauktume“, – dalijasi gyventoja.
Aplinkos apsaugos departamentas, sužinojęs apie kretingiškių planus, išplatino pranešimą, kad be tiesioginio pavojaus užtvankų kelti negalima.
Mero turi priekaištai aplinkosaugininkams
„Šioje vietoje nėra nustatyta, koks yra vandens lygis, ar tikrai jis viršija leistiną ribą. Jei vanduo per greitai nukristų, tai aplinkai būtų žala“, – sako aplinkosaugininkė Neringa Grigalauskienė.
Kretingos valdžia ir darbininkai skuba prie kitos užtvankos, esančios prie Padvarių tvenkinio ir kaimo turizmo sodybos. Planuojama ją taip pat pakelti. Aplinkosaugininkai fiksuoja pažeidimus – esą vandens lygis dar nėra toks, kad užtvanką reikėtų kelti.
Tačiau, kad ir kaip darbininkai suka sklendę, užtvanka nepakyla.
„Įmonę, kurią samdome, kreipsimės – pasižiūrėsime, tikriausiai nutrauksime sutartį, skelbsime naują konkursą. Užtvaras turi veikti“, – sako Kretingos meras Antanas Kalnius.
Meras turi priekaištų aplinkosaugininkams. Anot jo, jų atstovai dalyvavo visuose posėdžiuose, kuriuose buvo kalbama apie užtvankų kėlimą, tačiau jokių protestų nepareiškė.
„Tai ką mes saugome – gyventojus ar gamtą? Kas pirmoje vietoje? Manau, kad gyventojas“, – piktinasi A. Kalnius.
Pasak mero, pagal įstatymus aplinkosaugininkai turi informuoti savivaldybę likus 5 dienoms iki potvynio pradžios. Tačiau, pasak jo, per 30 metų to niekada nebuvo padaryta. Todėl meras grasina – jei aplinkosauga paduos savivaldybę į teismą, jie teisis ne tik dėl nevykdymo, bet ir dėl kompensacijų kretingiškiams, nukentėjusiems nuo potvynių.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.