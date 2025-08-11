Nufilmavo, kaip Plungėje susirėmė aplingosaugininkai ir brakonieriai – griebėsi ašarinių dujų

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Aplinkosaugininkai Plungėje patikrino tvenkinyje žvejojančius vyrus. Trijulė į sietelį vėžiams gaudyti prisikrovusi tik ką iš vandens ištrauktų karpių. Šie per maži, tokius sugavus buvo būtina paleisti.
Bendraudami su vienu iš vyrų, aplinkosaugininkai jį atpažino. Teko susidurti ne kartą.
Staiga vyras griebė sietelį ir bandė žuvis sumesti į vandenį. Aršus brakonierius toliau keikėsi ir sulaikomas spurdėjo, tarsi tie jo ištraukti karpiai. Tuo metu vyro brolis spėjo į vandenį išmesti dalį laimikio, tad ir jį aplinkosaugininkai surakino.
Kai vyrai nusiramino, antrankius aplinkosaugininkai nusegė. Atvykus policijai brakonieriai toliau įrodinėjo savo tiesas:
„Pasakė, kad negalima tokios žuvies imti. Tai paėmiau ir pradėjau mesti atgal vandenį, jei negalima. – Žodžiu, nevykdė teisėtų reikalavimų, norėjom suskaičiuoti žuvį, pradėjo pulti, pasipriešinimas. – Niekas tavęs nepuolė. – Iš tarnybinės kameros bus pasipriešinimas. Automatiškai piktybiniais veiksmais, žuvį pradėjo mesti atgal, tai panaudojom spec. priemones abiems.“
Aplinkosaugininkai paskaičiavo, kad vyrai padarė žalos gamtai už beveik 2000 eurų. Taip pat gaus baudą už pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir pasipriešinimą bei žvejybą – apie 800 eurų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: