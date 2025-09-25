Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja dėl šio pažeidimo: grės baudos iki 500 eurų

2025-09-25 16:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 16:05

 Siekiant sumažinti gamtos teršimą, Seimas sugriežtino atsakomybę už šiukšlinimą padangomis. Jas į aplinką išmetusiam asmeniui grės nuo 200 iki 500 eurų siekianti bauda už kiekvieną atsikratytą padangą. 

Padangos. ELTA / Dainius Labutis

 Siekiant sumažinti gamtos teršimą, Seimas sugriežtino atsakomybę už šiukšlinimą padangomis. Jas į aplinką išmetusiam asmeniui grės nuo 200 iki 500 eurų siekianti bauda už kiekvieną atsikratytą padangą. 

0

Ketvirtadienį už tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas balsavo 94 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, 1 parlamentaras susilaikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas tikisi, kad tokios griežtos sankcijos už aplinkos teršimą padangomis turėtų sumažinti šių į gamtą išmetamų atliekų kiekius.

„Iki šiol pažeidėjas už išmestą padangą galėjo atsipirkti įspėjimu arba nedidele bauda, kuri yra tokia pati, kaip už išmestą nuorūką. Tai tikrai neatgraso šiukšlintojų nuo pakartotinio gamtos teršimo. Už išmestą į pakelę, paežerę, pamiškę ar dar kur nors gamtoje paliktą padangą, įsigaliojus naujoms ANK nuostatoms, reikės smarkiai paploninti piniginę. Pavyzdžiui, 4 išmestos į aplinką padangos teršėjui gali „kainuoti“ ir porą tūkstančių eurų. Manau, dažnas dabar tikrai pasvarstys, gal geriau nemokamai padangas palikti autoservise negu rizikuoti mokėti solidžią baudą“, – Eltai sakė kodekso pataisų iniciatorius L. Jonauskas. 

Pasak jo, yra daugybė vietų, kuriose padangas galima palikti legaliai ir visiškai nemokamai. 

Jo duomenimis, Lietuvoje kasmet surenkama apie 24–30 tūkst. tonų padangų, bet iš jų 2–3 tūkst. tonų yra nelegaliai išmetamos ir patenka į aplinką. 

Griežtesnė atsakomybė už padangų atliekų išmetimą įsigalios nuo 2026 metų sausio 1 dienos. 

