Prieš keičiantis padangas skubiai įspėja visus: jokiu būdu nedarykite 1 klaidos

Už šį veiksmą gamtoje gresia baudos.
Įspėjama nemesti padangų į gamtą
Socialiniame tinkle „Facebook“ Dieveniškių istorinis regioninis parkas pasidalijo įrašu, pranešančiu apie tai, kad mesti padangų atliekas į gamtą – nedera.
Taip pat šiame įraše parko administratoriai pranešė, kur galima priduoti padangas, kad šios ne tik nekenktų gamtai, informavo, kaip elgtis pamačius išmestas padangas gamtoje.
„Padangos – dažna, bet išvengiama atlieka.
Padangos – viena iš dažniausiai gamtoje randamų atliekų. Jų, deja, pasitaiko ir Dieveniškių istoriniame regioniniame parke esančiuose miškuose.
Padangos gamtoje nesuyra daugiau nei 100 metų, o irdamos išskiria kenksmingas medžiagas, kurios užteršia dirvožemį, vandenį ir kenkia ekosistemoms. Tačiau kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad tokios atliekos nebekeltų žalos gamtai – senoms padangoms yra patogios ir nemokamos tvarkymo galimybės.
Kur priduoti senas padangas???
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse – gyventojai gali nemokamai atiduoti senas padangas.
Autoservisuose – keičiant padangas, galima palikti tiek senų, kiek jų keičiama naujomis.
Prekybos vietose – perkant naujas padangas, jų kainoje jau įskaičiuotos ir utilizavimo išlaidos, todėl pirkėjas gali parduotuvėje palikti tiek senų padangų, kiek įsigijo naujų (tos pačios transporto priemonės).
Pastebėjote paliktas padangas gamtoje?
Pažymėkite užterštą teritoriją interaktyviame žemėlapyje: www.tvarkaulietuva.lt
Saugokime gamtą drauge“, – buvo rašoma įraše.
Už šį veiksmą gresia bauda
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ Kėdainių rajono savivaldybė pasidalijo informacija, kur galima atiduoti naudojimui nebetinkamas padangas ir kas gresia už padangų išmetimą ne vietoje.
„<...> Primename, kad nebetinkamas naudoti padangas galima atiduoti:
Padangų pardavėjams. Jie privalo nereikalaudami papildomai sumokėti priimti vartotojo atiduodamas senas padangas, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka perkamų naujų padangų skaičių.
Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonėms. Jos privalo nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias padangų atliekas.
Į didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę (fiziniai asmenys gali atvežti ir nemokamai atiduoti iki 5 vnt. lengvųjų automobilių padangų). Padangos turi būti tvarkingos, nesupjaustytos, nesukarpytos ar kitaip nepažeistos.
Jei atsisakoma priimti naudoti nebetinkamas padangas teisės aktuose nustatyta tvarka, prašome pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (Tel. 0 700 02022).
Primename, kad apvažiavimo būdu padangos nuo individualių valdų nerenkamos, taip pat jas palikti prie bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelių DRAUDŽIAMA. Už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gali tekti sumokėti nuo 30 iki 140 eurų aplinkai padarytai žalai atlyginti. Šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų“, – įraše tąkart rašė jie.
