Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prieš keičiantis padangas skubiai įspėja visus: jokiu būdu nedarykite 1 klaidos

2025-09-22 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 14:20

Ne paslaptis, kad už atliekų išmetimą gamtoje pagyrimo nenusipelnytų nė vienas. Vis tik vis dar pasitaiko susidūrimų su atliekų išmetimu tam neskirtose vietose.

Padangų keitimas BNS Foto

Ne paslaptis, kad už atliekų išmetimą gamtoje pagyrimo nenusipelnytų nė vienas. Vis tik vis dar pasitaiko susidūrimų su atliekų išmetimu tam neskirtose vietose.

REKLAMA
2

Už šį veiksmą gamtoje gresia baudos.

Įspėjama nemesti padangų į gamtą

Socialiniame tinkle „Facebook“ Dieveniškių istorinis regioninis parkas pasidalijo įrašu, pranešančiu apie tai, kad mesti padangų atliekas į gamtą – nedera.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat šiame įraše parko administratoriai pranešė, kur galima priduoti padangas, kad šios ne tik nekenktų gamtai, informavo, kaip elgtis pamačius išmestas padangas gamtoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Padangos – dažna, bet išvengiama atlieka.

Padangos – viena iš dažniausiai gamtoje randamų atliekų. Jų, deja, pasitaiko ir Dieveniškių istoriniame regioniniame parke esančiuose miškuose.

REKLAMA

Padangos gamtoje nesuyra daugiau nei 100 metų, o irdamos išskiria kenksmingas medžiagas, kurios užteršia dirvožemį, vandenį ir kenkia ekosistemoms. Tačiau kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, kad tokios atliekos nebekeltų žalos gamtai – senoms padangoms yra patogios ir nemokamos tvarkymo galimybės.

Kur priduoti senas padangas???

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse – gyventojai gali nemokamai atiduoti senas padangas.

REKLAMA
REKLAMA

Autoservisuose – keičiant padangas, galima palikti tiek senų, kiek jų keičiama naujomis.

Prekybos vietose – perkant naujas padangas, jų kainoje jau įskaičiuotos ir utilizavimo išlaidos, todėl pirkėjas gali parduotuvėje palikti tiek senų padangų, kiek įsigijo naujų (tos pačios transporto priemonės).

Pastebėjote paliktas padangas gamtoje?

Pažymėkite užterštą teritoriją interaktyviame žemėlapyje: www.tvarkaulietuva.lt

Saugokime gamtą drauge“, – buvo rašoma įraše.

Už šį veiksmą gresia bauda

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad socialiniame tinkle „Facebook“ Kėdainių rajono savivaldybė pasidalijo informacija, kur galima atiduoti naudojimui nebetinkamas padangas ir kas gresia už padangų išmetimą ne vietoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„<...> Primename, kad nebetinkamas naudoti padangas galima atiduoti:

Padangų pardavėjams. Jie privalo nereikalaudami papildomai sumokėti priimti vartotojo atiduodamas senas padangas, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka perkamų naujų padangų skaičių.

REKLAMA

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonėms. Jos privalo nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusias padangų atliekas.

Į didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelę (fiziniai asmenys gali atvežti ir nemokamai atiduoti iki 5 vnt. lengvųjų automobilių padangų). Padangos turi būti tvarkingos, nesupjaustytos, nesukarpytos ar kitaip nepažeistos. 

REKLAMA

Jei atsisakoma priimti naudoti nebetinkamas padangas teisės aktuose nustatyta tvarka, prašome pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (Tel. 0 700 02022).

Primename, kad apvažiavimo būdu padangos nuo individualių valdų nerenkamos, taip pat jas palikti prie bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelių DRAUDŽIAMA. Už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gali tekti sumokėti nuo 30 iki 140 eurų aplinkai padarytai žalai atlyginti. Šis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų“, – įraše tąkart rašė jie.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų