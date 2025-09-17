Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Grįžęs namo ir nusiavęs batus miškininkas ėmė klykti: tokio vaizdo nesitikėjo

2025-09-17 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 13:50

Dawidas Kontny – miškininkas iš Tucholos miškų urėdijos (Lenkija), kurį internete seka tūkstančiai žmonių. Jo profilis „Forest Forest Water Swamp“ socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo dėl pasakojimų apie kasdienį „gyvenimą miške“. Vis tik šį kartą jo įrašas šokiravo net ištikimiausius sekėjus – grįžęs iš žvejybos jis savo bate aptiko šį tą labai nemalonaus.

Miškas, batai (nuotr. Irmantas Gelūnas/BNS, 123rf.com)

Dawidas Kontny – miškininkas iš Tucholos miškų urėdijos (Lenkija), kurį internete seka tūkstančiai žmonių. Jo profilis „Forest Forest Water Swamp“ socialiniuose tinkluose išpopuliarėjo dėl pasakojimų apie kasdienį „gyvenimą miške“. Vis tik šį kartą jo įrašas šokiravo net ištikimiausius sekėjus – grįžęs iš žvejybos jis savo bate aptiko šį tą labai nemalonaus.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po žvejybos seklioje pelkėje, kur vanduo siekia blauzdas, reikia saugotis ne tik erkių ar uodų, bet ir kraują siurbiančių dėlių“, – perspėjo miškininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Kruvinas kulnas ir netikėtas kaltininkas

D. Kontny yra vienas žinomiausių Lenkijos miškininkų. Įprastai jis dalijasi edukacinėmis istorijomis iš miško, tačiau šįkart įrašas tapo įspėjimu apie pavojų, rašoma fakt.pl.

REKLAMA

Grįžęs iš žvejybos jis nusiavė batą, paskui nusimovė kojinę ir parodė savo kruviną kulną. Pasirodo, kaltininkas buvo… didžiulį kirminą primenanti dėlė.

„Kaip miškininkas, visada įspėju pasitikrinti, ar ant kūno neliko erkių. Vis tik po žvejybos reikia būti pasiruošusiems ir kitam pavojui – ne tik uodams, bet ir dėlėms“, – rašė jis internete.

REKLAMA
REKLAMA

„Verčiau bate rasti gyvatę“

Savo komentare Dawidas palygino situaciją su garsiąja fraze iš animacinio filmo „Žaislų istorija“.

„Šerifas Woody, patraukęs už virvelės ant nugaros, sakydavo: „Mano bate yra gyvatė!“.

Žinote ką – verčiau jau rasčiau gyvatę bate, nei tą glitų, vampyrišką kirminą!“ – juokais, bet kartu ir rimtai pridūrė miškininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pavojingi parazitai

Dėlės – parazitai, kurie, prisisiurbę prie odos, išskiria seiles su daugiau nei 100 skirtingų medžiagų. Tarp jų – hirudinas, galingas antikoaguliantas, stabdantis kraujo krešėjimą.

Nors medicinoje dėlės kartais naudojamos gydymui, kontaktas su jais natūralioje aplinkoje gali būti pavojingas.

REKLAMA

Yra rizika užsikrėsti ligomis ar parazitais. Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, sergantys kraujo, inkstų ar kepenų ligomis.

Ekspertų patarimai

Specialistai primena, kad po kiekvienos išvykos į mišką ar prie vandens būtina atidžiai apžiūrėti visą kūną. Reikėtų saugotis ne tik erkių, bet ir kitų parazitų.

Patariama avėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginius drabužius, o grįžus namo – kruopščiai nusiprausti ir įsitikinti, jog su savimi neparsinešėte nepageidaujamų „svečių“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų