Grįžęs namo ir nusiavęs batus miškininkas ėmė klykti: tokio vaizdo nesitikėjo

„Po žvejybos seklioje pelkėje, kur vanduo siekia blauzdas, reikia saugotis ne tik erkių ar uodų, bet ir kraują siurbiančių dėlių“, – perspėjo miškininkas.
Kruvinas kulnas ir netikėtas kaltininkas
D. Kontny yra vienas žinomiausių Lenkijos miškininkų. Įprastai jis dalijasi edukacinėmis istorijomis iš miško, tačiau šįkart įrašas tapo įspėjimu apie pavojų, rašoma fakt.pl.
Grįžęs iš žvejybos jis nusiavė batą, paskui nusimovė kojinę ir parodė savo kruviną kulną. Pasirodo, kaltininkas buvo… didžiulį kirminą primenanti dėlė.
„Kaip miškininkas, visada įspėju pasitikrinti, ar ant kūno neliko erkių. Vis tik po žvejybos reikia būti pasiruošusiems ir kitam pavojui – ne tik uodams, bet ir dėlėms“, – rašė jis internete.
„Verčiau bate rasti gyvatę“
Savo komentare Dawidas palygino situaciją su garsiąja fraze iš animacinio filmo „Žaislų istorija“.
„Šerifas Woody, patraukęs už virvelės ant nugaros, sakydavo: „Mano bate yra gyvatė!“.
Žinote ką – verčiau jau rasčiau gyvatę bate, nei tą glitų, vampyrišką kirminą!“ – juokais, bet kartu ir rimtai pridūrė miškininkas.
Pavojingi parazitai
Dėlės – parazitai, kurie, prisisiurbę prie odos, išskiria seiles su daugiau nei 100 skirtingų medžiagų. Tarp jų – hirudinas, galingas antikoaguliantas, stabdantis kraujo krešėjimą.
Nors medicinoje dėlės kartais naudojamos gydymui, kontaktas su jais natūralioje aplinkoje gali būti pavojingas.
Yra rizika užsikrėsti ligomis ar parazitais. Ypač atsargūs turėtų būti žmonės, sergantys kraujo, inkstų ar kepenų ligomis.
Ekspertų patarimai
Specialistai primena, kad po kiekvienos išvykos į mišką ar prie vandens būtina atidžiai apžiūrėti visą kūną. Reikėtų saugotis ne tik erkių, bet ir kitų parazitų.
Patariama avėti tinkamą avalynę, dėvėti apsauginius drabužius, o grįžus namo – kruopščiai nusiprausti ir įsitikinti, jog su savimi neparsinešėte nepageidaujamų „svečių“.
