TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Pirmadienį – sostinėje nemokamas viešasis transportas

2025-09-22 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 10:32

Pirmadienį minint Tarptautinę dieną be automobilio, sostinėje kursuojantis viešasis transportas miesto gyventojus ir svečius veš nemokamai.

Viešasis transportas. BNS Foto

1

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Judu“, šią dieną keliauti nemokamai bus galima visais sostinės autobusais, troleibusais bei elektriniais laivais.

„Darnus judėjimas – tai daugiau nei kelionės būdas. Tai sąmoningas pasirinkimas, kuriuo kiekvienas prisidedame prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos. Kiekviena darni kelionė kuria miestą, kuriame norime gyventi mes ir mūsų vaikai“, – pranešime sakė „Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.

Be nemokamų kelionių, pirmadienio popietę vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į dienai be automobilio skirtą diskusiją Vingio parke su žinomais žmonėmis. Pokalbis kvies susimąstyti, kad kiekvienas iš mūsų kasdien esame ir pėstieji, ir viešojo transporto keleiviai, ir dviratininkai, o kartais – automobilio vairuotojai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

