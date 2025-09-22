Pirmadienį – sostinėje nemokamas viešasis transportas

Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Judu“, šią dieną keliauti nemokamai bus galima visais sostinės autobusais, troleibusais bei elektriniais laivais.
„Darnus judėjimas – tai daugiau nei kelionės būdas. Tai sąmoningas pasirinkimas, kuriuo kiekvienas prisidedame prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos. Kiekviena darni kelionė kuria miestą, kuriame norime gyventi mes ir mūsų vaikai“, – pranešime sakė „Judu“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.
Be nemokamų kelionių, pirmadienio popietę vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami į dienai be automobilio skirtą diskusiją Vingio parke su žinomais žmonėmis. Pokalbis kvies susimąstyti, kad kiekvienas iš mūsų kasdien esame ir pėstieji, ir viešojo transporto keleiviai, ir dviratininkai, o kartais – automobilio vairuotojai.
