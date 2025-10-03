Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ankstyvas sniegas Vakarų Balkanuose: keliuose vyksta chaosas, tūkstančiai liko be elektros

2025-10-03 17:07 / šaltinis: BNS
2025-10-03 17:07

Vakarų Balkanuose iškritęs ankstyvas sniegas penktadienį paliko tūkstančius žmonių be elektros ir sutrikdė eismą – keliai tapo nepravažiuojami.

Ankstyvas sniegas Vakarų Balkanuose: keliuose vyksta chaosas, tūkstančiai be elektros (nuotr. SCANPIX)

Vakarų Balkanuose iškritęs ankstyvas sniegas penktadienį paliko tūkstančius žmonių be elektros ir sutrikdė eismą – keliai tapo nepravažiuojami.

0

Šią savaitę kalnuotose ir kalvotose Serbijos bei Bosnijos vietovėse iškrito gausus, šlapias sniegas, išvirto elektros tiekimo linijos ir medžiai, o žemiau esančiose vietovėse smarkus lietus sukėlė potvynių ir purvo nuošliaužų baimę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didesniame aukštyje iki šiol iškrito daugiau nei pusė metro sniego, o tai gali reikšti spalio mėnesio rekordą, teigė valstybinės hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Slobodanas Soviljas.

„Daugelyje vietovių neturime elektros dėl nulūžusių medžių ir ant elektros linijų nuvirtusių šakų“, – sakė Aleksandaras Mitrovičius, Ivanicos savivaldybės centrinėje Serbijoje vadovas.

Pietvakarinės Medvedžos ir Crna Travos savivaldybės taip pat liko be geriamojo vandens ir telefono ryšio, pranešė vietos pareigūnai.

Kelios Serbijos savivaldybės ėmėsi skubių priemonių, skirtų spręsti sniego sukeltoms problemoms.

Ekstremalios oro sąlygos yra susijusios su klimato kaita

Bosnijoje penktadienį dėl sniego buvo uždaryta daug kelių. Pareigūnai perspėjo vairuotojus būti ypač atsargius ir priminė jiems pasikeisti padangas į žiemines, kurios yra privalomos nuo lapkričio 1 dienos.

Sniegas Jahorinos slidinėjimo centre netoli Bosnijos sostinės Sarajevo lankytojus užklupo netikėtai.

„Atvykome čia su šlepetėmis, o dabar mums reikia batų ir striukių“, – sakė turistė Sandra Maistorovič.

Ekspertai teigia, kad ekstremalios oro sąlygos, tokios kaip neįprastai karšti ar šalti periodai, gali būti susijusios su klimato kaita.

Rugsėjį Vakarų Balkanuose temperatūra kartais siekė iki 30 laipsnių Celsijaus. Vasarą karščio bangų metu temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

