  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai maloniai nustebins: sinoptikai skelbia naujausią prognozę

2025-11-02 08:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-02 08:04

Sinoptikai vardija, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis. Pasak jų, nors vietomis numatomas lietus, tačiau dienomis sulauksime rudeniško šilumos pliūpsnio.

Ruduo sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
22

Sinoptikai vardija, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis. Pasak jų, nors vietomis numatomas lietus, tačiau dienomis sulauksime rudeniško šilumos pliūpsnio.

Šiandien daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.

Ruduo sostinėje
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Pirmadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 93 cm per parą. Pietinėje ir pietvakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 25 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

