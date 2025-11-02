Orai maloniai nustebins: sinoptikai skelbia naujausią prognozę

Šiandien daug kur palis. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Pirmadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 93 cm per parą. Pietinėje ir pietvakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
