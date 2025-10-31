Kalendorius
„Baisusis vėjas jau praėjo“ – perspėja, kas laukia savaitgalį ir ko pasisaugoti

2025-10-31 15:08 / šaltinis: tv3.lt / parengė: /
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
2025-10-31 15:08

Savaitgalį Lietuvoje atsitrauks anticiklonas, todėl dieną debesų bus mažiau ir lietaus beveik nebus, tačiau naktį dar išliks debesuota, vietomis palis ir susidarys rūkas. Vėjas bus silpnas, temperatūra naktį sieks 0–8 °C, dieną 8–13 °C.

1

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos budinčio sinoptiko duomenimis, rytoj orai gerės, nes pasitrauks anticiklonas, tačiau naktį dar bus debesuota, vietomis palis, bus rūkas.

„Nuo rytdienos įdomu, kokie bus orai. Vat, koks bijulis oras – panašiai, kaip ir buvo anksčiau. Šeštadienį anticiklonas nuo Lietuvos jau atsitrauks ir užleis vietą kitam anticiklonui. Taigi, orai turėtų pagerėti.

Naktį dar išliks debesuota, vietomis truputį palis, susidarys rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra naktį žemės paviršiuje sieks 3–8 °C, kai kuriuose pietiniuose rajonuose – apie 0–2 °C“, – sakė jis.

Šeštadienį bus debesuota, pūs vėjas

Pasak specialisto, rytoj bus debesuota, lietaus beveik nenumatoma, temperatūra dieną sieks 8–13 °C.

„Rytoj dieną debesų bus daugiau, bet ryškesnio lietaus nenumatoma, nebent rūkas išliks ilgiau. Vėjas bus pietinių krypčių, apie 5 m/s. Temperatūra pakankamai aukšta šiam metų laikui: dieną 8–11 °C, vakariniuose rajonuose – vietomis net 12–13 °C“, – įvertino jis.

Sekmadienį daugelyje vietų palis, anot budinčio sinoptiko, vėjas bus silpnas pietryčių–pietų krypties, naktį 2–7 °C, dieną 9–14 °C.

„Sekmadienis bus maždaug toks: naktį vietomis truputį palis. Dieną lietaus debesys pasirodys daugelyje rajonų, tad daug kur properpiais palis. Vėjas bus pietryčių–pietų, nestiprus. Nakties temperatūra svyruos apie 2–7 °C, o dieną sušils iki 9–14 °C.

Tokie orai, kaip dabar kai kuriose Lietuvos dalyse, bus vėjuoti? Ne, vėjas bus, bet ne toks stiprus, gūsiai jau atslūgo. Baisusis vėjas jau praėjo“, – komentavo jis.

Sinoptikės įžvalgos

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Baltijos regioną pasiekė ciklonas Lothar, todėl penktadienis laukia vėjuotas ir lietingas. Visgi savaitgalį orai pamažu rims ir šils. 

E. Latvėnaitė skelbia, kad Baltijos regioną pasiekė ciklonas Lothar. Todėl sulauksime stipresnių vėjų, daug kur pils lietus, gausiau vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose šalies rajonuose. 

„Dieną „piktasis“ ciklonas trauksis į rytus, vėjai jau visur į šiaurės vakarus pasisuks, bus dar stiproki, bet tik iki popietės, o vakare visai nurims, lietaus irgi bus tik protarpiais, popietę daugiausia šiaurės rytuose, rytuose“, – praneša sinoptikė.

Šeštadienį, pasak sinoptikės orai jau bus ramesni, šiltesni ir be lietaus. Visgi naktis bus vėsi ir su rūkais.

„Vėlinių sekmadienis jau drėgnesnis, bet dar šiltas, su gaivesniu pietinių krypčių vėjuku“, – pridūrė E. Latvėnaitė

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 31-osios naktį ir rytą lis, gausiau vakariniuose, pietvakariniuose ir pietiniuose rajonuose, dieną protarpiais palis, popietę daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas nakties pradžioje pietų, pietvakarių, po vidurnakčio pietvakarių, vakarų 7–12 m/s, pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15–20 m/s, pajūryje 21–26 m/s. Dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, dienos pradžioje gūsiai 15–20 m/s, popietę vėjas rims. Naktį +5 – +9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8 – +11 °C.

Šeštadienį, lapkričio 1-osios nakties pradžioje šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose kai kur dar gali šiek tiek palyti, vietomis nusidrieks rūkai, dieną be lietaus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną pietų, pietryčių 4–8 m/s, vakariniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį +1 – +6 °C, pajūryje +7 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Sekmadienį, lapkričio 2-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną jau protarpiais palis, gausiau pavakarę. Vėjas pietų, pietryčių 6–11 m/s. Naktį +2 – +7 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose, dieną +10 – +13 °C.

Pirmadienį, lapkričio 3 d. lis, gausiau naktį, dieną tik vietomis ir trumpai. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +5 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Antradienį, lapkričio 4 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkai nusidrieks. Vėjas pietinių krypčių 5–10 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį +3 – +8 °C, dieną +8 – +11 °C.

Trečiadienį, lapkričio 5 d. be lietaus. Vėjas pietinių krypčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį +1 – +6 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +7 – +9 °C, dieną +9 – +12 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 6 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį +4 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +11 – +13 °C.

Penktadienį, lapkričio 7 d. dar be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +4 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną +9 – +11 °C.

