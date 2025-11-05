Klimatologas pasakė, kada sulauksime orų pokyčių: „Jau gali iškristi ir snaigių“

Dabar yra lapkričio pirma savaitė ir termometrai rodo 11, o pajūry – net 12 laipsnių šilumos. Tai kiek mes džiaugsimės tokia šiluma?
Taip, dabar atplūdo šiluma iš Pietų Europos, kadangi yra susiklosčiusi labai panaši situacija, kuri yra būdinga bobų vasarai. Anticiklonas apėmė visą pietvakarinę, netgi pietinę ir pietrytinę Europą. Lietuva atsidūrė šito anticiklono šiaurinėje dalyje ir plūsta šiluma iš pietų, pietvakarių, dėl to ir temperatūra dienomis pakilo iki 11–12, netgi kai kur 13 bus laipsnių.
Taigi galima sakyti, kad šiltas laikotarpis net ir nelabai būdingas yra lapkričio mėnesiui, nes vidutinė paros temperatūra šiuo metu turėtų artėti prie 4 laipsnių. Tad dabar klimatinė norma yra viršijama 3–4 laipsniais.
Kokios mes galime tikėtis savaitės pabaigos ir savaitgalio? Jau žmonės, matyt, galvoja, kad ir prie jūros pavažiuoti dar galima, jeigu toks geras oras.
Deja, ši šiluma ilgai nesilaikys ir jau lapkričio 9 dieną prasidės atvėsimas. Iš pradžių po laipsnį, po du, bet jau 10–11 dieną pajusime gerokai šaltesnių oro masių poveikį, kadangi oro srautai pasisuks iš šiaurės rytų, iš šiaurės. Lapkričio 11–12 dienomis turėsime tik 4–5 laipsnius, o naktinė temperatūra jau priartės prie 0.
Šiluma neužsilaikys, kadangi šiltas anticiklonas išyra, pasitraukia, jo poveikio nebus ir jau visoje Lietuvoje prasidės atvėsimas. Ir kadangi vyraus pernaša iš šiaurės, tai net ir prie jūros neturėsime labai aukštos temperatūros. Toliau atvėsimas progresuos ir jau 12–14 dieną turėsime neigiamą temperatūrą naktimis iki –3–5 laipsnių, o dienomis +3–4. Pereisime visai į kitą, jau šaltesnį, laikotarpį.
Pagal šiandienines prognozes yra numatoma, kad šaltesnis laikotarpis turėtų tęstis visą antrąjį lapkričio dešimtadienį. O trečiajame dešimtadienyje yra numatomi šiek tiek švelnesni orai, bet jau irgi būdingi lapkričiui, tik tiek, kad be didelių šalčių naktimis, bet dienomis trečiąjį dešimtadienį irgi prognozuojama ne aukštesnė kaip 5–6 laipsnių temperatūra.
Tai automobilių stiklų valyti nereikės ar jau jie bus apšarmoję?
Kitą savaitę jau reikės valyti, nes naktimis gali pašalti visai stipriai, ypač šiaurinėje, šiaurės rytinėje dalyje iki –3–5 laipsnių. Tokių atšalimų mes nevadiname šalnomis, kadangi vegetacijos laikotarpis jau pasibaigęs ir tik galima pasidžiaugti, kad šitas atšalimas šiemet vėluoja apie dvi savaites. (...)
Bet ateinančią savaitę jau gali iškristi ir snaigių, kadangi temperatūra, kada būna ne aukštesnė kaip 3–5 laipsniai, susidaro sąlygos bent jau laikinai sniego dangai susidaryti. Tai gali būti, kad sniego pavidalo kritulių yra tikėtina sulaukti kitą savaitę.
